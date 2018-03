Goran Janus v Planici zadnjič v vlogi glavnega trenerja

Saša Verčič, J. P.

Planica - Takoj po koncu olimpijske sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih je predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) Ljubo Jasnič javno obelodanil, da je dosedanji glavni trener slovenske skakalne reprezentance Goran Janus v Planici zadnjič opravljal to funkcijo. V četrtek bo znano ime njegovega naslednika, v igri pa so trije slovenski strokovnjaki. O negotovi usodi Janusa, ki je zimo ocenil kot dobro, se je sicer špekuliralo že nekaj mesecev, še naprej pa bo del strokovnega štaba slovenske izbrane vrste.

Sveža kri in nov kisik

»Sezona je bila pozitivna, ne najslabša, ne pa niti najboljša. Manjkali so dosežki na olimpijskih igrah, ki so bile eden večjih ciljev v tej zimi, drugi - kolajna na svetovnem prvenstvu v poletih - pa je bil dosežen. Če izvzamemo Pjongčang, lahko ocenimo sezono kot solidno. Menjava generacij je pred vrati, postaviti moramo tudi temelje v stroki, med trenerji, da bodo lahko to generacijo peljali do olimpijskih iger in svetovnega prvenstva, v kolikor ga dobimo. Stroko imamo, trenerje imamo, mlajše tekmovalce in zaledje tudi. Treba je pripeljati nekaj sveže krvi, dati nekaj novega kisika in uspehi bodo spet zelo kmalu tu,« je pojasnil Jasnič.

Naslednik do četrtka

»Nikomur ne bomo zaprli vrat, vsi so koristni, na kakšnem položaju bo kdo, pa je stvar jutrišnjih in torkovih pogovorov. Stroka bo morala povedati, kako in kaj. Po osmih letih mora - z vsem spoštovanjem vsega, kar je bilo narejeno - priti do sprememb, ki so normalne, ljudje se nasitijo in naveličajo eden drugega. V nekaj dneh bo vse jasno, tudi glede imen in priimkov, javno pa bo naslednik verjetno znan v sredo ali četrtek. Želel bi, da stvar čim prej zaključimo, da se lahko začnejo pripravljati programi in da smo s 1. majem na novo sezono popolnoma pripravljeni tako po strokovni kot finančni plati,« je dodal.

Trije kandidati

»Zelo odločno povem, da, vsaj jaz osebno, nisem razmišljal o angažmaju tujega strokovnjaka. Doma imamo poleg objektov in ogromno registriranih tekmovalcev tudi trenerski kader, ki lahko pelje te fante naprej. Trenutno imam v glavi tri kandidate. Za Janusa bo še naprej mesto verjetno v reprezentanci A, ki jo je prevzel v obdobju, ko se skakalci niso ravno uvrščali v trideseterico, in je v vseh teh letih pustil svoj pečat, ki bo ostal. Zadnji dve leti ste bili nekoliko slabši, a zaradi tega ni izgubil svojega sijaja,« je zaključil Ljubo Jasnič.