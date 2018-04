Gorazd Bertoncelj: Stopam v velike čevlje (VIDEO)

J. P.

Ljubljana - Kot je znano, bo šla slovenska reprezentanca A v smučarskih skokih v nov olimpijski ciklus z novim vodstvom, proti Tokiu jo bo popeljal glavni trener Gorazd Bertoncelj, ki je na vročem stolčku zamenjal Gorana Janusa, ki se je podpisal pod številne uspehe zadnnjih sedmih sezon, v olimpijski zimi pa njegovim varovancem – še posebej v Pjongčangu – ni šlo vse po načrtu. Njegovo zamenjavo je takoj po koncu planiškega finala napovedal prvi mož zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič, ki je ime novega glavnega trenerja izdal prejšnji torek.



Logična izbira

Janus bo odslej opravljal vlogo športnega direktorja. Bertoncelj je bil na neki način logična izbira ob menjavi generacij, ko bodo stari mački (Robert Kranjec, Jurij Tepeš ...) mesto postopoma prepuščali mladim, ki prihajajo z velikimi koraki, z Domnom Prevcem, Tilnom Bartolom in Timijem Zajcem na čelu. Novi članski trener je namreč doslej vodil mlado A in mladinsko reprezentanco in uživa podporo obrazov prihodnosti. Medtem ko sta Janus in Jasnič svoj pogled že predstavila na novinarski konferenci pred tednom dni, jo je Gorazd Bertoncelj danes v sejni sobi Smučarske zveze Slovenije (SZS).

Potencial, sposobnost, znanje

»Odpiramo novo poglavje slovenskih smučarskih skokov. Za nami je izjemno uspešno obdobje, ko so bili naši tekmovalci v svetovnem vrhu. Zapuščina Gorana Janusa, ki ga izjemno cenim, je bogata. S tekmovalci in s strokovno ekipo je dosegel takšne rezultate kot še nihče pred njim. Postavili so visoka merila uspešnosti v športu. Pričakovanja vseh so visoka, zato sem sprejel ta izziv. Stopam v velike čevlje, ne bo lahka naloga, a slovenski smučarski skoki imajo potencial, sposobnost in znanje, da nadaljujemo tradicijo odličnih rezultatov. Cilj je biti na vrhu smučarskih skokov v svetovnem merilu, da smo kot ekipa spoštovani v svetu in da bomo na vsaki tekmi med kandidati za najvišja mesta,« je začel novi glavni trener Gorazd Bertoncelj.

Spoštovanje, zaupanje, iskrenost

»Verjamem, da nam bo uspelo. Verjamem v tekmovalce in strokovne sodelavce, verjamem, da se bomo skupaj veselili uspehov. Sezono bomo začeli z novo energijo in svežino, v reprezentanci A bodo najboljši tekmovalci z visokim potencialom in najvišjimi cilji. V ekipi bodo strokovni sodelavci, ki imajo dovolj znanja in izkušenj in bodo lojalni ekipi, pokrivali pa bodo segmente priprave športnika, da bo čim manj prepuščenega naključju. Želimo si, da bodo skakalci zdravi, da bo uspeh resnično plod dela, znanja in motiviranosti. Poudarek bo na razvoju medosebnih odnosov, medsebojnem spoštovanju, zaupanju in iskrenosti. Pri pripravi in razvoju tekmovalca bomo upoštevali načelo individualnosti,« poudarja Janusov naslednik.

Delavnost, inovativnst, odločnost, vztrajnost

»Od vseh, sebe, strokovnih sodelavcev, tekmovalcev, zahtevam maksimum. Zahtevam delavnost, inovativnost, odločnost, vztrajnost in zaupanje. Med tekmovalno sezono so trenerjeve odločitve njegova avtonomnost in hkrati njegova odgovornost. Imena sestave reprezentance – tekmovalcev in strokovnega kadra – bodo znana po končani fazi dogovorov konec aprila ali v začetku maja. Najprej nas čakajo razgovori s strokovnimi sodelavci, ki bodo v ekipi in jim popolnoma zaupam, nato individiualni razgovori s tekmovalci, nato se začne že delo. Goran Janus zaupa meni, jaz njemu, on me je tudi predlagal. Bo vez med smučarsko zvezo, vodstvom in reprezentanco, sodeloval bo v raznih akcijah, v pomoč nam bo in ščitil nam bo hrbet,« je končal Bertoncelj, ki po prejeti ponudbi za glavnega trenerja ni pomišljal niti za hip.