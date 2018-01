Gospodična Zmagovalka

Trinajstega marca bo stara 23 let. Glede na mladost ima pred sabo še dolgo kariero, a v statistiki že zdaj hrani 41 zmag v svetovnem pokalu. Nazadnje se je izenačila z legendarno Annemarie Moser-Pröll, ki jih je imela do 23. leta prav toliko. »Verjamem, da lahko pomaknem osebno mejo, pa ne zgolj z zmagami, ampak s tem, da postanem boljša smučarka,« je na svoj osnovni cilj že v začetku sezone opozorila Mikaela Shiffrin.



Shiffrinova je v tej zimi neulovljiva. Na 17 tekmah, ki jih ima za sabo v sezoni, je zgolj trikrat ostala brez stopničk. Desetkrat je zmagala. Slavila je v slalomu, veleslalomu, smuku in na paralelnih tekmah. V zadnjih devetih preizkušnjah je bila osemkrat nepremagljiva. Koledarsko leto je začela s petimi zaporednimi zmagami. Tekme v hitrih disciplinah v Bad Kleinkirchheimu ta konec tedna bo izpustila – da prekine naporen tekmovalni ritem (v 13 dneh je imela sedem preizkušenj), si za hip oddahne in še bolj posveti treningu.



»Ne le da tekmujem, preprosto uživam v vsakem zavoju, v vsakem poskušam biti agresivna. Zdaj tako zelo uživam v smučanju, da je to celo bolj pomembno od zmagovanja,« je pojasnila, kako se počuti, ko ji gre vse kot v sanjah, in hkrati poudarila, da to ni nekaj norega. Ne počuti se, kakor da bi lebdela v domišljijskem svetu, ampak čuti, da je vse, kar se ji dogaja, pač realnost. Ko govori, ni več zaznati najstnice Mikaele, v odgovorih deluje vse bolj premišljena in zrela.



Kljukica pred OI



V nadaljevanju sezone bo prav gotovo premagala zvezdnico 70. let prejšnjega stoletja Moser-Pröllovo, ko gre za število zmag do 23. leta. Za primerjavo: Lindsey Vonn, sicer z 78 zmagami najuspešnejša tekmovalka v zgodovini ženskega svetovnega pokala, je imela do iste starosti v svoji zbirki uspehov sedem zmag. A Shiffrinova opozarja, da je brezpredmetno delati vzporednice.



»Annemarie Moser-Pröll je veliko ime, smučarska legenda. Veliko ljudi pravi, da pravzaprav nima smisla primerjati dveh različnih obdobij, in z njimi se strinjam. Vsekakor pa je zmagati še enainštiridesetič izjemno. Seveda pred tekmo nisem razmišljala o tem, da se bom izenačila z Moser-Pröllovo, rekla sem si: 'Odsmučaj, kakor da bi bila to tvoja zadnja tekma v karieri,'« je razpredala, kako je na zadnjem slalomu v Flachauu porazila vse tekmice.



Prvič v sezoni se je zgodilo, da na prvi slalomski progi ni bila najhitrejša. »Občutek in ritem je bil v finalu veliko boljši kot pri prvem nastopu. Pravzaprav je bila največja sprememba moja miselnost. Če sem rahlo nervozna ali neučakana, lahko moj nastop izpade precej slabo,« je po drugem mestu na prvi progi potrdila, kako zahtevna je do sebe. Preklop v glavi, ki ga je izzvala za finale, je opisala kot zanjo velik korak.



Prvič je vrh napadala z zaostankom s prve proge, prvič je morala v mislih zavzeti trdno stališče. »Ta situacija je bila zame zelo pomembna, naredila sem veliko kljukico na poti do olimpijskih iger. Ker ko bomo enkrat tam, se lahko zgodi karkoli. In na vse te možne situacije hočem biti pripravljena,« je pridobivanje dragocenih izkušenj slab mesec pred začetkom olimpijskih iger komentirala Američanka, ki bo na krilih uspeha v Pjongčangu nevarna v prav vseh disciplinah. V Južni Koreji bo branila slalomsko zlato iz Sočija.



Premiki na večni lestvici



Na večni lestvici, na kateri so smučarke razvrščene po številu zmag v svetovnem pokalu, lovi petouvrščeno Švedinjo Anjo Pärson, od katere je loči zgolj ena zmaga. Če bo nadaljevala v tem ritmu, bo v tej sezoni prehitela tudi četrtouvrščeno Avstrijko Renate Götschl, s katero bi se izenačila po petih slavjih. V slalomu – zdaj ima 30 zmag – lovi rekord nekoč izjemne Marlies Schild (poročene Raich), ki jih ima 35.



Po polovici sezone ima Shiffrinova 1381 točk v svetovnem pokalu. Pred štirimi sezonami bi ta bera zadostovala za veliki kristalni globus, tedaj je namreč Anna Veith (v precej večji in bolj zgoščeni konkurenci; blestele so še Maria Höfl-Riesch, Lara Gut in Tina Maze) osvojila lovoriko s končnimi 1371 točkami.