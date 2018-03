Hirscher na Vitrancu premočan tudi v slalomu

A. V.

Kranjska Gora - Marcel Hirscher je absolutni zmagovalec 57. Pokala Vitranc. Po veleslalomu je 29-letni avstrijski virtuoz zmagal še na slalomski tekmi za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kranjski Gori. Zadovoljni so lahko tudi v slovenskem taboru, saj je Štefan Hadalin z najhitrejšo drugo vožnjo prišel do 13. mesta in najboljšega dosežka v svetovnem pokalu.

Hirscher je tako kot na sobotnem veleslalomu pokazal perfekcijo na obeh progah, po vodstvu na prvi je na drugi progi le še potrdil svojo popolno prevlado v svetovnem pokalu.

Prvi dan tekmovanja si je prvo progo veleslaloma po ocenah organizatorjev ogledalo 5000 obiskovalcev, veleslalomski finale je privabil 7000 obiskovalcev, prvo progo nedeljskega slaloma si je ogledalo 5000 ljubiteljev smučanja, drugo pa 7000. Skupaj torej 14.000 ljubiteljev smučanja.

Kranjskogorski organizatorji vsako leto zagotovijo bogat nagradni sklad, da se tekmovanje izplača tudi tekmovalcem. Ta znaša za obe tekmi 240.000 švicarskih frankov, nagrade pa v veliko veselje tekmovalcev podelijo vsem uvrščenim finalistom. Zmagovalcu tekme je namenjen tudi pokal domače Steklarna Rogaška.

Njegov prvi zasledovalec Norvežan Henrik Kristoffersen se mu je najbolj približal na obeh tekmah, a ga ni mogel prehiteti. Tekmovalec iz Annaberga je slalom dobil z naskokom 1,22 sekunde pred Norvežanom. Tretje mesto je pripadlo srebrnemu z olimpijskega slaloma v Švicarju Ramonu Zenhäusernu (+1,61).

Hadalin je bil edini slovenski predstavnik v finalu od slovenske šesterice na startu. Finalno progo si je priboril s 46 izhodiščem, ko je na prvi progi vpisal 28. čas. V finalu je nastopil kot tretji na startu ter zelo dobro izkoristil dobre pogoje na progi. Njegov čas je bil najhitrejši v finalu. Ob prihodu v cilj je prevzel vodstvo. Na koncu pa je s 13. mestom vpisal najboljši dosežek v svetovnem pokalu. Za zmagovalcem je zaostal 2,97 sekunde. Pred tem je bil najboljši 15.

Po prvem marčevskem koncu tedna je znan nosilec obeh malih kristalnih globusov v tehničnih disciplinah. Hirscher je v soboto osvojil svoj peti veleslalomski globus, v nedeljo pa prav tako na najboljši možni način še petega slalomskega, saj Kristoffersen zaostaja prevelikih 164 točk.

Hirscher bo na finalu sezone v Aareju nato potrdil tudi sedmi veliki kristalni globus. Hirscher je osvojil svojo že 57. zmago v svetovnem pokalu, 27. slalomsko. Na vitranških tekmah pa se je s šestimi zmagami izenačil z Američanom Tedom Ligetyjem. Hirscher ima dve slalomski in štiri veleslalomske, Ligety pa šest vitranških veleslalomskih zmag.

Štefan je v drugo še nekoliko dodal na plin in pokazal zelo soliden nastop, ki mu je ob prihodu v cilj prinesel tudi vodstvo. O svojem nastopu je dejal: »Vedel sem, da sta fanta, ki sta nastopila pred mano precej dobra slalomista. Tudi občutek na progi, v določenih delih, je bil precej dober. Rekel sem si, da če prevzamem vodstvo, je to to, je naloga izpolnjena. Poskusil sem malenkost bolj na ostro smučati, saj mi je proga to zdaj dovoljevala, sicer pa sem poskušal smučati enako napadalno.« Za tem je dodal še nekaj besed o odlični podpori domačih navijačev: »To je sigurno dodatna motivacija, a prvotno je to, da sam narediš svoje. Je pa še večje zadovoljstvo, ko narediš dobro in te v cilju pričaka taka dobra množica.«

Izidi:

1. Marcel Hirscher (Avt) 1:49,22 52,26 56,96

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:50,44 +01,22 53,08 57,36

3. Ramon Zenhäusern (Švi) 1:50,83 +01,61 54,25 56,58

4. Clement Noel (Fra) 1:51,14 +01,92 53,85 57,29

5. Sebastian-Foss Solevaag (Nor) 1:51,35 +02,13 54,13 57,22

6. Marc Rochat (Švi) 1:51,56 +02,34 54,62 56,94

7. Manfred Mölgg (Ita) 1:51,73 +02,51 54,12 57,61

8. Sandro Simonet (Švi) 1:51,89 +02,67 55,28 56,61

9. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 1:51,99 +02,77 54,93 57,06

10. Stefano Gross (Ita) 1:52,13 +02,91 54,00 58,13

...

13. Štefan Hadalin (Slo) 1:52,19 +02,97 55,66 56,53

...

- brez finalne vožnje:

42. Žan Kranjec (Slo)

54. Žan Grošelj (Slo)

- odstop v prvi vožnji:

Žan Špilar (Slo)

Matevž Rupnik (Slo)

- ni startal prve vožnje:

Aljaž Dvornik (Slo)

Svetovni pokal, skupno (po 31 od 37):

1. Marcel Hirscher (Avt) 1494

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 1205

3. Aksel Lund Svindal (Nor) 716

4. Alexis Pinturault (Fra) 687

5. Kjetil Jansrud (Nor) 665

6. Beat Feuz (Švi) 636

7. Andre Myhrer (Šve) 522

8. Matthias Mayer (Avt) 502

9. Dominik Paris (Ita) 466

10. Vincent Kriechmayr (Avt) 455

. Manuel Feller (Avt) 455

...

34. Žan Kranjec (Slo) 227

50. Martin Čater (Slo) 120

61. Boštjan Kline (Slo) 83

77. Štefan Hadalin (Slo) 58

99. Klemen Kosi (Slo) 32

152. Miha Hrobat (Slo) 3

Slalom, skupno (po 11 od 12):

1. Marcel Hirscher (Avt) 874

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 710

3. Andre Myhrer (Šve) 460

4. Michael Matt (Avt) 388

5. Daniel Yule (Švi) 370

6. Ramon Zenhäusern (Švi) 326

7. Luca Aerni (Švi) 305

8. Sebastian-Foss Solevaag (Nor) 297

9. Stefano Gross (Ita) 274

10. Manfred Mölgg (Ita) 244

...

33. Štefan Hadalin (Slo) 35