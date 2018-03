Hirscher: Ponosen sem, da sem po desetletju še vedno tako konkurenčen (FOTO)

Kranjska Gora - Vitranški veleslalom je bil, vsaj kar se tiče razmerij na zmagovalnem odru, preslikava olimpijskega iz Pjongčanga. Obakrat je bil za konkurenco premočen Avstrijec Marcel Hirscher, družbo pa sta mu na odru delala Norvežan Henrik Kristoffersen in Francoz Alexis Pinturault.

»Super, super sem zadovoljen s to zmago, ki je v zahtevnih razmerah nikakor ni bilo lahko doseči. Pred desetimi leti sem se prav tukaj v Kranjski Gori prvič uvrstil na stopničke, ponosen sem, da sem še zdaj tako konkurenčen. V nedeljskem slalomu pričakujem hud boj, zadovoljen bi bil s katero koli uvrstitvijo med najboljših pet,« je strnil vtise zmagovalec Marcel Hirscher.

Henrik Kristoffersen, ki je tako ostal brez možnosti za mali globus, je poudaril: »Navzlic hudi napaki v drugem nastopu sem jo še dobro odnesel. Razmere na progi so bile zelo zahtevne, bilo je precej ledenih plošč, a ob koncu imam tu novo lepo veleslalomsko uvrstitev, nadaljeval bom svoj veliki dvoboj z Marcelom.«

»Pričakoval sem zahtevno tekmo, na ledu res ni bilo lahko. Čutim tudi že utrujenost in če vam zdaj iskreno povem, sploh ne vem, kako bo s tekmovalnim občutkom in močjo za nedeljski slalom,« pa je svoj nastop, ki ga je popeljal do tretjega mesta, ocenil Alexis Pinturault.

Kranjec z rezultatom zadovoljen, s predstavama polovično

Podobno kot v Južni Koreji pa se je razpletlo tudi za najboljšega slovenskega veleslalomista Žana Kranjca. Tam je bil četrti, pred domačim avditorijem mesto slabši: »Peto mesto je še vedno vrhunski dosežek, priznam pa, da sem se za takšno uvrstitev kdaj prej bolj veselil. Kakorkoli, za mano je pozitiven dan. Čeprav je bil en nastop dober, drugi pa ne, sem na koncu še veliko izvlekel. Z rezultatom sem zadovoljen, s predstavama pa polovično. Na prvi progi je bil pristop pravi, na drugi pa se nisem sprostil, kot znam. Po eni strani to obžalujem, po drugi pa upam, da se bom kaj naučil iz tega in bo že naslednjič boljše. Čutil sem navijaški utrip, to je dober občutek. Mislim, da sem naredil dovolj dober rezultat, moj daleč najboljši v Kranjski Gori. Zahvala navijačem, lepo jih je videti, kako te podpirajo. Potrdil sem štartno številko med najboljših sedem, kar je spodbuda in motivacija za naprej.«

»Postali smo nekoliko izbirčni in veliko pričakujemo, ampak vseeno mislim, da če si peti na svetovnem pokalu, da si dober. Žanova druga vožnja ni bila na 100 odstotkov in je imel še kar nekaj rezerve ter je vozil v neki coni udobja in ni tvegal, kar je bilo potrebno za stopničke. Sem zadovoljen tudi s Hadalinom. Je bila težka tekma. Čez noč se je tako obrnilo, da je bilo težko predvsem zato, ker je bil težek sneg in so bile na progi od vrat do vrat različne podlage in je zaradi tega prihajalo do toliko napak. Sem zadovoljen,« je bil komentar glavnega trenerja slovenske moške ekipe v tehničnih disciplinah Klemena Berganta, ki je le dočakal veliki dan, da sta bila v finalu vitranškega veleslaloma vsaj dva Slovenca.