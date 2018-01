Hirscherja ne bodo več spraševali o prvi zmagi v Wengnu

Wengen – Švicar Beat Feuz in Avstrijec Marcel Hirscher sta junaka smučarskih tekem za svetovni pokal v Wengnu. Domačin je zmagal na najdaljšem smuku, vodilni v skupni razvrstitvi pa na najzahtevnejšem slalomu v sezoni. Najvišjo oceno v slovenski vrsti si je prislužil Martin Čater. Z 11. mestom je pred 35.000 gledalci dosegel uvrstitev kariere v kraljevski disciplini.



Hirscher je, če izvzamemo obe paralelni tekmi v sezoni, v tehničnih disciplinah nepremagljiv vse od drugega slaloma, ki ga je decembra lani gostil Val d'Isere. Nanizal je pet zaporednih slalomskih zmag in dve veleslalomski. Prvič v karieri je včeraj slavil v Wengnu, na prizorišču z veliko smučarsko tradicijo. »Vsak je premagljiv, tudi jaz. Zame je ta zmaga posebna. Bila je edina, ki sem jo med klasičnimi tekmami v slalomskem koledarju pogrešal. Vsi so me spraševali, kako je to mogoče, zdaj sem vesel, da teh vprašanj ne bo več,« je v smehu povedal Hirscher, ki se je veselil 53. uvrstitve na najvišjo stopničko v karieri.



Drugouvrščeni Henrik Kristoffersen, zmagovalec wengenskega slaloma v preteklih dveh sezonah, v tej zimi ne najde pravega recepta, kako ugnati močnega Avstrijca. V tehničnih disciplinah se je – vštevši paralelni tekmi – desetkrat povzpel na stopničke. Sedemkrat je bil drugi, trikrat tretji, na zmago še čaka. »Trenutno je Marcel enostavno boljši. A nikoli se ne bom vdal, še se bom boril in treniral, kolikor bo potrebno, da se bom nekega dne spet povzpel na vrh. Moj cilj ni premagati njega, ampak dobiti tekmo in smučati najboljše, kot znam,« je razpredal Norvežan, za katerim se je na tretje mesto uvrstil Šved Andre Myhrer.



Slovenska reprezentanca je na šestem slalomu vknjižila peto ničlo. Štefana Hadalina je od finala ločilo sedem stotink. »Smuči niso delovale, bil je brez oprijema, enega ovinka ni izvedel, kot je treba, razočaran in jezen sem, da se to dogaja na tako visoki ravni,« po tekmi besa zaradi neustrezne opreme ni skrival trener tehničnih disciplin Klemen Bergant. Žan Kranjec je na prvi progi presmučal količek.



Potem ko so se prvo polovico sezone lovili z neustrezno opremo v moški smukaški ekipi, pa se zdi, da so na tekmah za pokal Lauberhorn našli pravo smučino. Na najdaljšem smuku na svetu, za katerega je potreboval 2 minuti 28 sekund in 34 stotink, se je izkazal Čater. V zadnjem odseku, v katerem so noge že zelo utrujene, je dosegel peti čas. »Dobro sem ga presmučal že na treningih. Zato sem vedel, kaj moram storiti. Sicer pa sem že, ko sem se pognal s štarta, čutil, da smuči 'letijo',« je opisal smukaške užitke.



Zadovoljen je bil tudi trener hitrih disciplin Peter Pen, ki je s fanti prišel na teren zelo zgodaj, prvi med konkurenco, da bi se kar najbolje pripravili. »Martin je smučal res dobro. To je naša najboljša uvrstitev v tej zimi,« je ocenil. S pozitivo ga navdaja tudi 21. mesto prvega moža ekipe Boštjana Klineta. »Začutil je samega sebe, kar je dobro, na tem lahko gradimo,« je povedal Pen, ki meni, da so se znebili težav s smučmi. »Za trenutek smo lahko zadovoljni. A imamo druge, višje cilje, za katere živimo,« je poudaril pred tekmami v Kitzbühlu.