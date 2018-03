Hoteli polni, postelje pri zasebnikih proste

Kranjska Gora – V času planiških tekmovanj so hoteli v Kranjski Gori polno zasedeni, nekaj prostora je še pri zasebnikih. Tekmovalci, spremljevalci in navijači so te dni nastanjeni tudi v drugih krajih v občini Kranjska Gora, pa tudi na Bledu, v Trbižu v Italiji in v Beljaku v Avstriji.



Manjšo zasedenost zasebnih nastanitvenih kapacitet Blaž Veber, direktor Turizma Kranjska Gora, pripisuje več dejavnikom. Naši skakalci letos niso povsem v svetovnem vrhu, zaradi norveške skakalne turneje, ki se je končala pretekli vikend, je nekaj manj norveških navijačev (ki jih je običajno veliko), hkrati turiste usmerjajo v Mojstrano, na Dovje in v druge kraje v občini, ki jih s tem razvijajo, razlaga Veber. K slabši zasedenosti zasebnih zmogljivosti pripomore tudi dejstvo, da se je od leta 2016 do lani, torej v enem letu, število stalnih ležišč v občini s 4493 povzpelo na 4926. To so novi ponudniki, ki še nimajo svojih stalnih strank, vsi se s tem ne ukvarjajo profesionalno in imajo več težav pri zapolnjevanju kapacitet, pravi Veber in izpostavlja, da so nekateri (sicer redki) ponudniki cene prenočitev preveč zasolili in so nekatere postelje še proste.



Več Poljakov in Norvežanov



V Hitovih hotelih v Kranjski Gori, kjer imajo skupaj okoli 900 postelj, proste postelje nimajo, je povedal direktor Fedja Pobegajlo in dodal, da v primeru odpovedi katere od rezervacij posteljo namenijo komu, ki nanjo čaka v čakalni vrsti. V času tekmovanj so cene postelj nekoliko višje in tako v dvoposteljni sobi prenočitev stane od 220 do 250 evrov. Med gosti hotelov so predvsem tekmovalci, spremljevalno osebje, novinarji, predstavniki FIS, pa tudi navijači, med katerimi je precej Poljakov in Norvežanov. Slednji že takoj po koncu tekmovanja rezervirajo postelje za prihodnje leto, pravi Pobegajlo, ki je zadovoljen tudi z obiskom in izkupičkom v iztekajoči se zimski sezoni, v kateri so poleg Planice gostili še tekmovanja za svetovni pokal smučarjev tekačev, športnikov invalidov, preseljeno Zlato lisico in Vitranc. »Kje se lahko pohvalijo s takšno bero tekmovanj na najvišji ravni,« se je vprašal direktor.



Na Bledu tudi Nemci



Del planiškega turističnega kolača bodo v času planiških tekmovanj odrezali tudi na Bledu in v krajih na drugi strani državne meje. V Savinih hotelih bodo gostili približno 300 gostov, predvsem s Poljske, iz Nemčije in Skandinavije, je povedal Matjaž Žnidaršič, pomočnik direktorice prodaje v Sava Turizmu. O dobro zasedenih posteljah v času planiških tekmovanj poročajo tudi iz sosednjih držav. Andreas Kuchler iz beljaške turistične organizacije je povedal, da veliko obiskovalcev Planice prenočuje v hotelih in zasebnih sobah v Beljaku in v okolici. Točnih podatkov o številu turistov, ki so prišli le zaradi Planice, sicer nima. Dodal je še, da si bodo tekmovanja v Planici ogledali tudi številni njegovi rojaki, zlasti s Koroške, ki se tradicionalno udeležujejo planiških tekmovanj.