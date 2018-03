Jakov Fak tik za deseterico

J. P.

Kontiolahti - Srebrni olimpijec iz Pjongčanga, slovenski bialonec Jakov Fak, se je od sedme postaje svetovnega pokala (od devetih), finskega Kontiolahtija, poslovil z novim spodobnim dosežkom, dvanajstim mestom v kraljevski preizkušnji s skupinskim štartom, ki se je lahko udeleži zgolj najboljša trideseterica v trenutni razvrstitvi sezone. Na štirih strelskih postankih mu je roka dvakrat zadrhtela, le pet tekmecev je bilo na preprogi uspešnejših od njega, medtem ko je v smučini vpisal trinajsti čas. Skupno je bil prvi, ki je za zmagovalcem zaostal več kot minuto. Zdaj ga prihodnji teden čaka predzadnje dejanje zime v norveškem Holmenkollnu. Drugih slovenskih zastopnikov danes ni bilo v smučini.

Fak padel na peto mesto

Fak je oba postanka leže opravil brezhibno in se je brez težav držal skupine, ki je ostala v igri za zmagovalni oder. Ko je moral prvič na strelišču nastopiti tudi stoje, pa je v prazno sprožil četrti strel, kar ga je pomaknilo nekaj mest navzdol. Če bi zadnje streljanje opravil brez napak, bi lahko posegel v bližino najboljše peterice, vendar pa drugi poskus ni našel cilja, zato je v zadnji krog štartal iz 15. izhodišča. Do konca je zmogel še dovolj moči, da je prehitel tri tekmece, obrestoval se mu je torej včerajšnji trening, za katerega se je odločil namesto udeležbe na štafetni preizkušnji. V skupni razvrstitvi je Jakov zdrsnil na peto mesto, za tretjim zdaj zaostaja že 49 točk, za četrtim zgolj dve.

Eberhard prvič v sezoni

V finišu sta se za končno zmago najprej udarila Rus Anton Šipulin in Francoz Martin Fourcade, ki je četrtkov šprint izpustil zaradi prebavnih težav, tokrat pa že na prvem postanku pustil nepobeljeni dve tarči. Zdelo se je, da je izpadel iz boja za najvišja mesta, a je bil nato nezgrešljiv, s hitrim tekom pa si je pripravil celo najboljše izhodišče za zmago. Ob boku je sicer imel Šipulina, izza hrbta pa se jima je nevarno bližal še Julian Eberhard. Na vrhu vzpona je Rus padel in izpadel iz bitke za zmago, Avstrijca pa je izstrelilo naprej ob ramo Francozu, ki mu je v zadnjih metrih zmanjkalo moči in se je zadovoljil z drugim mestom. Tretjeuvrščenemu Šipulinu se je Eberhard v cilju opravičil, bržkone je bil vpleten v njegov padec, veselil pa se je svoje četrte zmage v karieri (in prve v sezoni), prejšnje tri je vknjižil v šprintu.



IZIDI

1. Julian Eberhard (Avs) 38:04,8 (2)

2. Martin Fourcade (Fra) + 6,9 (2)

3. Anton Šipulin (Rus) 19,3 (1)

4. Benedikt Doll (Nem) 21,9 (2)

5. Erik Lesser (Nem) 23,9 (1)

6. Arnd Peiffer (Nem) 27,1 (2)

7. Dominik Windisch (Ita) 38,7 (2)

8. Michal Krčmar (Češ) 40,0 (2)

9. Ondrej Moravec (Češ) 43,7 (1)

10. Quentin Fillon Maillet (Fra) 47,6 (2)

11. Antonin Guigonnat (Fra) 58,5 (2)

12. Jakov Fak (Slo) 1:01,8 (2)