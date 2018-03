Jakov Fak za konec na škrge, a vendarle z lepo bero

Tjumen – Biatlonska junaka sezone sta vnovič Martin Fourcad, in Finka Kaisa Mäkäräinen, za konec velika zmagovalka v napetem dvoboju s slovaško reprezentanko Anastasijo Kuzmino. Jakov Fak ni ohranil vrhunske ravni, a se je s skupnim 6. mestom po dveh letih odsotnosti izjemno vrnil k družbi najboljših.



V pripravljalnem obdobju si je vodilni slovenski biatlonec s trenerjem Urošem Velepcem zastavljal številna vprašanja. Prestal je namreč dve mučni zimi ponavljajočih se zdravstvenih težav, z omenjenim trenerjem pa sta si začrtala ambiciozen cilj vrnitve k elitni družbi in za povrh še olimpijsko kolajno. To je osvojil v nepozabnem večeru Pjongčanga na zahtevni dvajsetkilometrski preizkušnji.



Izčrpanost odgnala stopničke



Podvig je Faku vlival samozavest tudi pred sklepnim delom sezone, a na postajah zadnje tretjine tekmovalnega koledarja je bilo dodobra opazno, da se izčrpanosti več ne more izogniti. Tako je bilo tudi na finalu sezone v Rusiji, kjer je denimo v sobotnem zasledovanju prvič v tej zimi zgrešil štirikrat in si zato s 34. mestom zapisal svojo najslabšo uvrstitev od decembrske vrnitve v smučino svetovnega pokala. Včerajšnja njegova natančnost na tekmi s skupinskim štartom pa je bila spet za vzor – ni zgešil niti ene od 20 tarč! Z zadnjega strelskega postanka se je tako pognal v boj na visokem 3. mestu, na ravni vrhunske pripravljenosti bi bil zagotovo na stopničkah, najbrž kar na najvišji, a na progi ni bilo več tiste njegove prepoznavne lahkotnosti, s kakršno si je denimo v tej disciplini pred tremi leti priboril naslov svetovnega prvaka. Tekmeci so ga prehitevali, ob koncu je bil 11., na skupni lestvici sezone v svetovnem pokalu pa 6., kar je njegova tretja najboljša bera doslej: v sezoni 2012/13 je bil 4., dve leti pozneje pa 3. »Ni se lahko vrniti na vrhunsko raven po takšnih težavah. Zato sem ob koncu te sezone prav zadovoljen, olimpijska kolajna pa le potrjuje, da še vedno sodim k vrhu,« je strnil misli po zadnji tekmi v sezoni, katere junak je vnovič Martin Fourcade. Še najslabše je nastopil prav včeraj, ko je bil le 19., a veliki globus si je zagotovil že v prejšnjih dneh finala v Tjumnu, novem ruskem prizorišču tekem najvišje ravni.



Finki napet dvoboj za globus



Gledalci so se odrezali z množičnim obiskom in potrdili, da biatlon še naprej ostaja za rusko občinstvo najbolj priljubljena zimska panoga na prostem, še posebej je bilo veselo včeraj, ko se je svoje prve zmage doslej veselil domači reprezentant Maksim Cvetkov. Načrti za konec pa so se sesuli trikratni olimpijski zmagovalki Anastasiji Kuzmini. Slovaška reprezentantka je namreč doma prav iz Tjumna, v domačem kraju si je močno želela dvigniti veliki kristalni globus, a v napeti končnici je ta tretjič doslej pripadel izkušeni 35-letni Finki Kaisi Mäkäräinen. V slovenskem ženskem biatlonu je po suspenzu Teje Gregorin in upokojitvi Andreje Mali zavladala kriza, le 23. mesto v pokalu narodov jasno razkriva zaostanek za konkurenco, med moškimi je podoba precej bolj vedra. Jasno, najbolj po Fakovi zaslugi, a tudi Klemen Bauer, ki ga v Tjumnu ni bilo, še ne namerava odnehati, v sklepnem delu sezone pa je nase opozoril Miha Dovžan. S. U.