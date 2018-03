Jansrud potrdil mali globus, Kline ostal brez nastopa v Åreju

J. P.

Kvitfjell - Slovenski alpski smučarji v hitrih disciplinah bodo skušali klavrno olimpijsko sezono svetovnega pokala čim prej pozabiti. Potem ko se je včeraj kot edini od varovancev trenerja Petra Pena na prihajajoči finale zime v švedskem Åreju kot predzadnji smukač uvrstil Martin Čater, je v superveleslalomu praznih rok ostal Boštjan Kline, ki mu je do danes, ko je norveški Kvitfjell gostil predzadnjo preizkušnjo sezone, kazalo dobro, saj je imel dvajseto izhodišče, tokrat pa je bil skromen štirideseti in ostal brez točk, v skupni razvrstitvi je tako zdrsnil ravno na 26. mesto, ki kot prvo ne dovoljuje več udeležbe na finalu na Švedskem.

Prvi točki Kosija

Brez točk je danes ostal tudi Miha Hrobat na 44. mestu, Čater je odstopil po odličnem drugem vmesnem času, pri katerem je zaostajal pičlih šest stotink za poznejšim zmagovalcem (nato je zaradi preveč neposredne linije zgrešil vrata), kot edini iz našega tabora se je tako do dveh točk dokopal Klemen Kosi, ki si je 29. mesto delil z Avstrijcem Christophom Krennom, za zagovalcem pa zaostal za 1,23 sekunde. Tudi sicer so bile razlike med najboljšimi zares mizerne, prva dvajseterica je bila namreč zgnetena v zgolj 87 stotink. Kosi se je tako na obeh tekmah v Kvitfjellu, tudi na včerajšnjem smuku, veselil nekaj novih točk, superveleslalomski sta bili zanj sploh prvi to zimo.

Kjetil Jansrud je že ubranil mali globus. Foto: Alessandro Trovati/AP.

Jansrud ubranil lansko lovoriko

Norveške navijače je najprej z odstopom razočaral Aksel Lund Svindal, nato pa toliko bolj razveselil bronasti z olimpijskega superveleslaloma Kjetil Jansrud, ki je z zmago - že peto na domačem prizorišču v tej disciplini in sedmo nasploh - že pred velikim finalom ubranil mali kristalni globus. Odbil je tudi napad Švicarja Beata Feuza, ki mu najbolje kaže v boju za smukaški kristal, danes pa je zaostal za 22 stotink. Bitka za tretje mesto pa je bila srdita in razburljiva. Nekaj časa je dišalo po tem, da bo na odru končal tudi prekaljeni Avstrijec Hannes Reichelt, nato ga je za dve stotinki sklatil Švicar Mauro Caviezel, s številko 25 pa je bil še od njega, na navdušenje domačega avditorija, za enajst stotink hitrejši Adrian Smiseth Sejersted.

Roger s št. 49 na oder

Triindvajsetletni vsestranski Norvežan je bil pred štirimi leti mladinski svetovni prvak v smuku, v članski konkurenci pa izjemnega talenta ni znal v celoti unovčiti, saj do danes boljši kot deveti predlanskega decembra v Santi Caterini še ni bil. Tokrat pa se je v izteku že veselil in dajal intervjuje sedmi sili, toda prezgodaj. S štartno številko 49 je vse močno presenetil Francoz Brice Roger, ki je odlično izkoristil izboljšanje vremenskih razmer (popravila se je namreč vidljivost) in za stotinko ugnal Sejersteda ter se veselil končnega tretjega mesta, pri zadnjem vmesnem času se je spogledoval celo z drugim. S tem je izenačil svoj najboljši dosežek v svetovnem pokalu, tretji je bil tudi že pred tremi leti v domačem Meribelu, toda tedaj s precej znosnejšo štartno številko (7).

S številko 49 je Brice Roger poskrbel za presenečenje. Foto: Alessandro Trovati/AP.

IZIDI

1. Kjetil Jansrud (Nor) 1:33,21

2. Beat Feuz (Švi) + 0,22

3. Brice Roger (Fra) 0,33

4. Adrian Smiseth Sejersted (Nor) 0,34

5. Manuel Osborne-Paradis (Kan) 0,44

6. Mauro Caviezel (Švi) 0,45

7. Hannes Reichelt (Avs) 0,47

8. Max Franz (Avs) 0,57

8. Thomas Dressen (Nem) 0,57

10. Andreas Sander (Nem) 0,58

29. Klemen Kosi (Slo) 1,23

____________________________________

40. Boštjan Kline (Slo) 1,98

44. Miha Hrobat (Slo) 2,18

Martin Čater (Slo) odstopil