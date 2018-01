A. V.

Ljubljana - Ljubo Jasnič ostaja predsednik zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS). Na današnjih volitvah na seji zbora je za nov štiriletni mandat dobil 70 glasov, njegov tekmec Primož Ulaga pa osem.

"Vesel sem podpore, ki so mi jo dali klubi na zboru. Izpolnili smo celoten program, kot odbor za skoke in nordijsko kombinacijo smo se obrnili h klubom in naredili nekaj uspešnih akcij, z namenom, da pomagamo klubom, da lahko vzgajajo mlade tekmovalce. To je temelj delovanja v piramidnem sistemu, kjer vrh sestavljata šola v Kranju in center v Planici. Ta podpora je rezultat tega in predstavniki klubov so v tej pomoči videli koristno dejanje in temu tudi pripisujem ta mandat, da bo sodelovanje še boljše," je stari-novi predsednik pojasnil prepričljivo zmago na volitvah.

Mandat predsednika zbora je štirileten, tako da bo Jasnič na tem mestu ostal do leta 2022. Njegov program pa je še leto daljši, ker je v njem zajel še eno kandidaturo Planice za izvedbo SP, ki je zahtevala petletni načrt. SZS bo maja na kongresu krovne zveze še tretjič skušala pridobiti to tekmovanje.

"Naredili bomo nekaj sprememb. Ojačali bomo odbor, ker moramo biti kos izzivom časa, predvsem s finančnega in sponzorskega vidika. Program, ki ga hočemo zajeti, zahteva nova sredstva, ker je vsako leto dražje. Nekaj zaradi intenzitete treninga in tekmovanj, pa tudi števila tekmovalcev, vsega skupaj jih imamo prek 800, tako da nas ta pogon kar precej stane," je kratek oris svojega prihodnjega dela podal Jasnič.