Jasnič v trgovini s porcelanom

Slon v trgovini s porcelanom bi bil bolj spreten, kot je bil v komuniciranju z mediji zadnje dni predsednik zbora ter odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo v Smučarski zvezi Slovenije (SZS) Ljubo Jasnič. Njegovo vedenje je vzorčni primer, kako se ne dela, vajeti so mu povsem ušle iz rok, pohodil je svoje sodelavce iz PR-službe, poskrbel za popolno zmedo, prestopil je tudi mejo dobrega okusa in profesionalizma, ko se je postavil v vlogo advokata javne televizije.Ljubo Jasnič je prekaljen politični in športni maček, vajen javnega nastopanja, opravljanja pomembnih funkcij in kot polnoleten odgovoren za svoja dejanja. V nedeljo si je v Planici privoščil spodrsljaj, ki si ga načeloma ne bi smel, normalno bi bilo, da bi najprej Goranu Janusu – ki je slutil, da se mu napoveduje menjava – povedal, da ni več glavni trener, šele potem medijem. V novinarskem središču se mu je po zadnji tekmi sezone za vse nepričakovano zareklo, največja težava pa je nastala, ker niso bili navzoči novinarji javne TV, ki ima resda pravice do prenosov zimskih športov, a da to pomeni, da ima monopol nad ekskluzivnimi informacijami, pa je vendarle preveč.Kratka je pot od užaljenosti do moraliziranja, neprofesionalnim igricam pa je na koncu nasedel prav Jasnič, ki je prek predstavnika za stike z javnostjo v SZS v ponedeljek oznanil medijski molk, nato pa kot z buldožerjem zrušil PR-službo, in ga – žal pričakovano – prekinil prav za javno televizijo ter se ji na ta način odkupil. Vmes pa je – namesto da bi priznal svojo napako – želel še malce obračunati z novinarji, s katerimi je bil v nedeljo nespreten, ko nam je povedal, da ima tri kandidate za trenerja, da so vsi Slovenci, da bo novo ime na seznamu selektorjev, da bo izbranca predstavil v sredo ali četrtek, in ko je na vprašanje, koliko odstotkov možnosti je, da Janus ostane, odgovoril, da teh možnosti ni. Da želi potem vse novinarje postavljati na laž, presega mejo sprejemljivega, sploh ker je včeraj priznal, da je bil užaljen, kako je prišla v javnost informacija, da je odstavil glavnega trenerja. In se tako še enkrat zapletel v začarani krog …Prav tako je nesprejemljivo, da na vprašanje, zakaj je prekinil molk za javno televizijo, v slogu odvetnika TV Slovenija odvrne: »Vprašajte televizijo, zakaj ste vi objavili intervju s Prevcem.« Gospod Jasnič, saj ne da ste zaposleni na TV ali smo vam dolžni odgovarjati, a ne glede na to: objavili smo ga zato, ker smo zanj zaprosili en teden prej po vseh profesionalnih novinarskih standardih, in to kot edini od vseh medijev sploh.Jasničev šov sta žal zasenčila odhod najuspešnejšega slovenskega skakalnega trenerja v zgodovini in izbor njegovega naslednika Gorazda Bertonclja, ki je bil sicer pričakovan. Vodilni na SZS naj presodijo, ali je njegovo vedenje primerno za funkcionarja, ki vleče niti v enem od najbolj priljubljenih in uspešnih športov v Sloveniji. Je pa res, da pri nas marsikje ne dajo prav veliko na osnovne profesionalne standarde.

Jasničevo vedenje je vzorčni primer, kako se ne dela. Foto: Matej Družnik/Delo