Jasnič že ima kandidata za Janusovega naslednika

Ljubljana – Naslednik Gorana Janusa na mestu glavnega trenerja slovenske moške skakalne reprezentance bo uradno svoje mesto zasedel šele konec aprila, a predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič svojega kandidata že ima. Danes ga bo predstavil odboru panoge, jutri pa še javnosti.



Potem ko je Jasnič tudi nekoliko nespretno v nedeljo takoj po planiškem finalu nekaterim medijem razkril oziroma se zagovoril, da Janus ne bo več glavni trener – kar je bila, resnici na ljubo, povsem pričakovana informacija, morda samo kak dan kasneje –, so se pri nordijskem delu smučarske zveze včeraj zavili v molk in položaja ne bodo komentirali do jutri, ko bo Jasnič na novinarski konferenci predstavil predloge kadrovskih rešitev vodenja posameznih ekip v skokih in nordijski kombinaciji za naslednje olimpijsko obdobje.



Številni pogovori



Obetalo naj bi se več sprememb, ne le pri moških skokih, je pa seveda medijsko najbolj izpostavljeno iskanje Janusovega naslednika. »Poslušal bom razvojne projekte za naslednja štiri leta in upošteval, kaj je do zdaj kdo naredil,« je pojasnil prvi mož nordijcev, po kakšnem receptu bo iskal glavnega trenerja, ki bo bdel nad Petrom Prevcem & co. Včeraj je Jasnič ves dan opravljal pogovore z dozdajšnjim glavnimi trenerji in njihovimi pomočniki, in to vseh reprezentanc in v vseh panogah pod svojim okriljem. Ob tem je na pogovore povabil tudi kandidate, ki jih vidi na teh položajih v prihodnjem olimpijskem ciklusu.



S kom se je včeraj pogovarjal o prihodnosti nordijskega športa pri nas, ni želel razkriti, je pa že v nedeljo povedal, da ima tri slovenske kandidate. Prav tako, da bo šlo za novo ime na selektorskem položaju, na katerem se je v samostojni Sloveniji zvrstilo osem imen (glej tabelo). Po nekaterih informacijah naj ne bi bili v igri niti slovenski trenerji, ki delujejo v tujini (denimo Matjaž Triplat, ki je v ruski ženski reprezentanci, ali pa Bine Norčič, ki vodi ameriško moško izbrano vrsto), največ možnosti naj bi imeli tisti, ki so že v sistemu.

Naslednji Gorazd Bertoncelj?



Največkrat se je omenjalo ime Gorazda Bertonclja, ki je glavni trener mlade A in mladinske reprezentance, iz katere so v tej sezoni največ pokazali Tilen Bartol in Žiga Jelar, ki sta prvič v svetovnem pokalu prišla do točk, ter Timi Zajc, ki je uspešno debitiral na tej ravni tekmovanj (je pa po odlični sezoni 2016/17, v kateri je dosegel štiri zmage in bil šesti skakalec zime, močno nazadoval Domen Prevc, ki se je pripravljal z mlado reprezentanco, nato pa se pridružil članski). Trojica je v skupnem seštevku svetovnega pokala prehitela kar tri člane Janusove ekipe A, Roberta Kranjca, Jurija Tepeša in Anžeta Laniška, ki sploh ni osvojil nobene točke … Ker prihaja do menjave generacij, bi bil lahko pravi izbor, če bi si pač želel opravljati to funkcijo.

Zdi se, da bi se z njim strinjal tudi Peter Prevc, saj je opravil nekaj treningov tudi z njim. Ob Bertonclju se je kot kandidat pojavljal še Igor Medved, glavni trener reprezentance B, katere član je bil tudi Jernej Damjan, eden dveh slovenskih skakalcev (ob Anžetu Semeniču), ki je v pravkar končani sezoni dosegel zmago. Potem pa je tu še Gorazd Pogorelčnik, športni koordinator v državnem panožnem nordijskem centru v Kranju, ki je bil pomočnik pri Vasji Bajcu in Ariju-Pekki Nikkoli.



Jasnič bo kandidata oziroma kandidate tudi za še druge funkcije danes predstavil odboru panoge, ki bo obravnaval predloge in jih mora tudi potrditi, jutri bo imena obelodanil še v javnosti. Na koncu bo moral sestavo ekip (in program) potrditi še zbor, kar naj bi bila zgolj formalnost. Končna in formalna podoba reprezentanc bo tako jasna konec aprila. »Rad bi, da smo s 1. majem na novo sezono popolnoma pripravljeni, tako po strokovni kot tudi finančni plati,« še pravi Jasnič.