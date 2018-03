Jerneja Slivnika čaka paraolimpijska premiera

N. Gr., STA

Pjongčang - Na paraolimijskih igrah v Južni Koreji bo v sredo ponoči po slovenskem času svoj prvi nastop opravil mladi slovenski smučar Jernej Slivnik. Po dolgem pripravljalnem obdobju in navajanju na razmere v Pjongčangu 17-letni Hruščičan komaj čaka, da se začne zares, ni ga zmedla niti prestavitev oziroma zamenjava tekem zaradi vremenskih razmer.

Med februarskimi olimpijskimi igrami je bil velika težava predvsem mraz, spored nekaterih tekmovanj pa je krojil veter. Ta nagaja tudi zdaj, ko so v Jeonseonu zbrani paraolimpijski smučarji, zaradi napovedanega poslabšanja vremena so prireditelji iger tudi spremenili spored tekmovanj v alpskem smučanju. Edini slovenski udeleženec iger Slivnik bi moral v sredo začeli s slalomsko tekmo, zdaj bo v tem terminu na sporedu veleslalom, slalom pa bodo izpeljali 17. marca.

»Občutki so dobri, lepo sem se privadil na sneg in teren. Upam, da mi uspe presneti na tekmovališča vse, kar sem naredil tukaj in verjamem da bom dobro smučal,« pred prvim tekmovalnim izzivom na igrah pravi 17-letni smučar, za katerega bodo igre v Koreji doslej največji izziv v karieri. A posebne treme ni. Prav tako ne strahu pred težkimi razmerami. »Ni kakšnih posebnosti. Je pa zelo toplo, vsi bomo imeli težke razmere, ampak za vse bo enako. Vsi se bomo morali s tem sprijazniti,« je še povedal Slivnik.

Sprva bi moral najprej nastopiti na slalomski tekmi, zdaj bo najprej na vrsti veleslalom. »Treniral sem dobro, zamenjali so nam vrstni red tekem, a to ni težava. S konkurenco se ne obremenjujem, oni bodo oddelali svoje, jaz pa bom skušal odpeljati po svojih močeh, pa bomo videli, kaj bo,« je optimističen debitant na paraolimpijskih igrah.

Tudi njegov trener Roman Podlipnik meni, da je bilo priprav in čakanja dovolj. »Zadnji čas, da se začne. Teh deset dni je bilo dolgih, bilo je sicer dobro, da smo opravili trening, a komaj čakamo na tekme. Zdaj se že čuti malo treme, upam, da jo bo uporabil v svoji prid,« pravi Podlipnik.

»To je šport v naravi, na to se ne da vplivati. S tem se ne sme obremenjevati. Za razliko od februarja so visoke temperature, sneg je, kakršen je. Ob njegovi številki, verjetno bo na startu kar zadnji zaradi točk, bo kar nekaj lukenj. A na to se ne da vplivati, bo pa to dobra izkušnja za prihodnost. Tremo mora obrniti na pozitivno in odpeljati, kot zna. Upam, da mu bo uspelo,« še dodaja Podlipnik.

Prva vožnja slaloma bo na sporedu v sredo zgodaj zjutraj (ob 1.30), druga pa ob 6.00.