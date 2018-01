Julia Mancuso končala kariero

Cortina d'Ampezzo – Ameriška alpska smučarka Julia Mancuso je na današnjem smuku za svetovni pokal v Cortini d'Ampezzo končala športno pot. Lastnica štirih olimpijskih kolajn se je v zadnjih letih borila s težavami s kolkom. Po koncu sezone 2014/2015 se je odločila za operacijo, izpustila je naslednji dve zimi, med tekmice se je nato vrnila decembra lani v St. Moritzu. V tej sezoni je zbrala vsega pet nastopov, na treh je presmučala čez ciljno črto, a točk ni osvojila. Cilj 33-letne smučarke za velika tekmovanja je bil nastop na olimpijskih igrah v Južni Koreji prihodnji mesec, a se ji ni uspelo kvalificirati v ameriško odpravo. V Pjongčang bo vseeno odpotovala, vendar v drugačni vlogi – kot članica televizijske mreže NBC.



»V zadnjih treh letih sem naredila vse, da bi se vrnila na najvišjo tekmovalno raven, želela sem si nastopiti na svojih petih olimpijskih igrah. V tem procesu, ki je bil hkrati tudi velik izziv, je bilo veliko obetavnih dni, verjela sem, da mi bo uspelo kljub številnim, ki so dvomili o meni. Na žalost napredka v tem, da bi bila spet konkurenčna najboljšim na svetu, ni bilo, sem pa ponosna, ker sem se borila do konca. S težkim srcem se poslavljam od tekmovalnega smučanja,« je dejala Mancusova.



V svetovnem pokalu je debitirala pred 19 leti na slalomu v ZDA. Zbrala je 399 nastopov, zmagala je sedemkrat, na stopničke pa se je zavihtela 36-krat. Na svetovnih prvenstvih je osvojila pet kolajn. Tekmovala je na štirih olimpijskih igrah in osvojila štiri kolajne; v zbirki hrani zlato (veleslalom, Torino 2006), dve srebrni odličji (smuk in kombinacija, Vancouver 2010) in bron (kombinacija, Soči 2014). Z naštetimi olimpijskimi kolajnami je najuspešnejša v ženski konkurenci v ameriški smučarski zgodovini.



Od belega cirkusa se je poslovila danes na olimpijski progi Tofane v Cortini, na prizorišču, na katerem je osvojila prve stopničke v svetovnem pokalu v sezoni 2005/2006, ko je bila v superveleslalomu druga. V svojem zadnjem nastopu je bila na današnjem smuku v Italiji oblečena v kostum, v ciljni areni pa so jo pričakale tekmice in jo poškropile s šampanjcem.

Mancusova je vrstnica največje ameriške smučarske zvezdnice vseh časov Lindsey Vonn, skupaj sta med kariero preživeli veliko časa, bili sta prijateljici, pogosto pa tudi na nasprotnih bregovih.

»Veselim se novega obdobja na svoji poti, ki se bo osredotočala na raziskovanje in dogodivščine v gorah s prijatelji. Na konec svoje športne poti ne gledam kot na konec smučarske kariere. Gre bolj za tranzicijo – ne bo pa mi treba več vstajati tako zgodaj, kar je super,« je še dejala Mancusova, ki se je lani poročila z Dylanom Fishem.