Junak poletov Tande zaradi trebušne gripe ob Zakopane

Zakopane - Junak nedavnega svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Oberstdorfu, Norvežan Daniel Andre Tande, bo moral zaradi trebušne gripe izpustiti prihajajočo postajo skakalnega svetovnega pokala v poljskih Zakopanah, ki bodo v soboto gostile ekipno in v nedeljo še posamično tekmo (kvalifikacije bodo na sporedu že jutri zvečer ob 18. uri).

Po besedah norveškega glavnega trenerja, Avstrijca Alexandra Stöckla, bo Tande, ki je včeraj dopolnil 24 let, v svetovnem pokalu pa se je doslej veselil treh posamičnih zmag in ta hip v skupni razvrstitvi olimpijske zime zaseda četrto mesto, do vrhunca sezone v Pjongčangu spet nared. Februarja lani je na olimpijski generalki zasedel peto mesto na manjši in šesto na večji napravi.

Ammann še šestič zapovrstjo

Eden največjih skakalnih asov v zgodovini olimpijskih iger Simon Ammann, ki ima v vitrini že štiri odličja najžlahtnejšega leska, pa bo - kot je potrdil švicarski olimpijski komite - pri 36 letih še šestič nastopil na olimpijskih igrah. Doslej je petkrat zapovrstjo tekmoval od Nagana 1998 dalje, s po dvema zlatima kolajnama se je ovenčal onkraj luže, v Salt Lake Cityju (2002) in Vancouvru (2010).