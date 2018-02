Jure Aleš dvakrat tik pod odrom

J. P.

Oberjoch - Ta hip najuspešnejši slovenski telemark smučar Jure Aleš je pred skorajšnjo slovensko postajo svetovnega pokala - Krvavec bo v sredo gostil šprint, na praznični četrtek pa še paralelni šprint - dokazal odlično pripravljenost tudi na dveh preizkušnjah v nemškem Bad Hindelangu, obakrat je končal tik pod stopničkami, na nehvaležnem četrtem mestu.

Včeraj je v šprintu (na prvi progi je bil šesti) za zmagovalcem, Francozom Philippom Laujem, zaostal 3,66 sekunde, za odrom pa 1,31 sekunde; danes pa je v paralelnem šprintu v malem finalu premoč priznal Švicarju Stefanu Matterju. »Čez noč in v soboto zjutraj je padlo nekaj snega, a so progo zdrsali, da je bila kar ledena. S tem sem imel nekaj težavic, v prvem šprinterskem nastopu nisem našel pravega občutka, privoščil sem si kar nekaj napak. V finalu je bilo na ravninski progi, na kateri se je sleherna napaka poznala, že bolje,« je sobotni nastop ocenil mlajši od bratov Aleš.

Nedeljskega pa: »Upam, da ta rezultat pomeni, da varčujem moči za Krvavec. V izločilnih bojih nisem mogel izbirati prog, vselej sem bil na rdeči, modra pa je bila v cilju nekoliko hitrejša. Na splošno sem zadovoljen z dvema četrtima mestoma na prizorišču, ki mi ni najljubše, čeprav to ni izgovor. Na Krvavcu želim dokazati, da lahko posežem tudi višje.« Njegov starejši brat Sašo je bil v šprintu 17., danes pa so ga diskvalificirali. Maša Štrakl je zasedla 17. in deveto mesto, Špela Mičunovič pa je bila včeraj dvanajsta, medtem ko je danes odstopila.