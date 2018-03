Jure Aleš po premoru le za zmagovalcem

N. Gr., STA

Rjukan - Telemark smučarji so po več kot enomesečnem odmoru nadaljevali svetovni pokal. V norveškem Rjukanu so se danes merili v sprintu, spet se je izkazal Jure Aleš, ki je zasedel drugo mesto, premagal ga je le domačin Trym Nygaard Loeken. S tem je že šestič v sezoni prišel na oder za zmagovalce.

»Že zjutraj sem imel dober občutek na smučeh, a so se mi potem v prvi vožnji dogajale čudne rotacije v ramenih. Naredil sem kar nekaj napak. Med premorom sem analiziral, kaj se je dogajalo, in potem poskušal to odpraviti. V drugo je šlo potem res precej bolje, brez večjih težav. Mogoče bi se dalo še malo bolj tvegati, a na koncu moram biti zadovoljen s tem rezultatom, še več, zelo sem zadovoljen. Če sem čisto iskren, sem sploh po prvi vožnji pričakoval, da bom bolj zadaj, a na koncu sem bil kar hiter,« je dejal Jure Aleš.

Drugi slovenski predstavnik Sašo Aleš je prvo izmed štirih preizkušenj v Rjukanu končal na 18. mestu.

V ženski konkurenci je zelo dobro nastopila Špela Mičunovič, ki je z osmim mestom izenačila svoj drugi najboljši rezultat na tekmah svetovnega pokala oziroma je dosegla najboljšega v disciplini sprint. Katarina Malenšek in Maša Štrakl sta zasedli 15. in 18. mesto. Zmagala je Martina Wiss iz Švice.