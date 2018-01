Jure Aleš Sloveniji zagotovil prvo zmago po 13 letih

J. P.

Woodstock - Jure Aleš piše novo zgodovino slovenskega telemark smučanja. Potem ko je od zadnje od štirih zmag Davida Primožiča v svetovnem pokalu na šprintu pred domačim avditorijem v Kranjski Gori minilo skoraj trinajst let (30. januar 2005), se je danes na najvišjo stopničko zmagovalnega odra prvič v karieri povzpel ta hip najuspešnejši Slovenec Aleš, ki si je vso konkurenco pokoril na šprinterski preizkušnji svetovnega pokala na novi postaji, ameriškem prizorišču Suicide Six.

Že prejšnji teden v francoskem Pralognanu je 22-letni Gorenjec z dvema drugima mestoma dokazal, da je v življenjski formi, kar je danes potrdil še s krstno zmago med elito. V srditem dvoboju je bil za 17 stotink hitrejši od Švicarja Nicolasa Michela, vsi ostali tekmeci so zaostali že za več kot dve sekundi in pol. Po krstni zmagi Jure ni mogel skrivati navdušenja: »Razmere so bile v slehernem zavoju drugačne. Pred tremi dnevi je obilno deževalo, čez je zapadlo malo snega. Na določenih delih je bila proga ledena, tik zatem je bilo povsem mehko. Težko je bilo najti dobre občutke, toda na koncu šteje čas in ne občutki.«

Jutri bo v Woodstocku v Vermontu na sporedu še paralelni šprint. »Bojni načrt je ne ozirati se pretirano nazaj. Seveda je bila to dodatna doza samozavesti, ni pa to nikakršno zagotovilo, da bo jutri enako. Na progo bom šel še bolj sproščeno, pol kljukice že lahko naredim čez Ameriko,« je poudaril današnji zmagovalec, ki ga nato v ponedeljek čaka še drugi šprint.