Jure Aleš z drugim mestom do uvrstitve kariere

N. Gr., STA

Pariz - Telemark smučarji in smučarke so po daljšem premoru nadaljevali s tekmami svetovnega pokala. Pralognan-la-Vanoise v Franciji je gostil sprinta, na katerih je slovenska ekipa uspešno nastopila. Do najboljšega rezultata v karieri je prišel Jure Aleš, ki je po prvem teku zasedal tretje mesto, na koncu pa se zavihtel na drugo.

Na oder za zmagovalce je Jure Aleš tako stopil drugič, januarja leta 2016 je v francoskem La Plagneu zasedel tretje mesto. Zmagal je Švicar Nicolas Michel, tretji pa je bil Norvežan Trym Nygaard Loeken.

»Presrečen sem, da mi je uspelo to, kar mi je. V prvi vožnji sem imel mogoče nekaj težav. Po skoku sem kakšne dvoje vrat lovil ravnotežje in tam izgubljal. Za drugo vožnjo pa lahko rečem, da je bila skoraj brez napak. Predvsem je bila zelo hitra, kar je tudi edino pomembno, tako da sem napredoval do drugega mesta. Francija je zame očitno res srečen kraj. Tu sem osvojil svoje prve stopničke v svetovnem pokalu in tudi postal mladinski svetovni prvak, tako da bi si želel imeti še več tekem v Franciji,« je po tekmi dejal Jure Aleš.

Dobro popotnico je slovenska ekipa sicer dobila že v četrtek zvečer na žrebu startnih številk. Jure Aleš je izžrebal številko 6, Sašo Aleš 4, Špela Mičunovič pa 1. Najbolj izkušena slovenska telemark smučarka je doživela premierni žreb, saj je bila prvič v najboljši jakostni skupini.

Mičunovičeva se je izkazala tudi na progi, ki je bila daljša kot ponavadi, vidljivost pa zaradi difuzne svetlobe ni bila najboljša. Po uvodni predstavi je zasedala deseto mesto, nato pa pridobila eno mesto in s tem prišla do svoje najboljše uvrstitve v tej disciplini. V drugem teku sta svoji uvrstitvi izboljšala tudi Maša Štrakl in Sašo Aleš. Štraklova je z 19. mesta skočila na 17., Sašo pa s 24. na 23.

V ženski konkurenci je slavila Nemka Johanna Holzmann, druga je bila domačinka Argeline Tan Bouquet, tretja pa predstavnica Velike Britanije, Jasmin Taylor.