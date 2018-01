Kamil Stoch med nesmrtne, Peter Prevc končal v deseterici (VIDEO)

J. P.

Bischofshofen - Nekdanji nemški as Sven Hannawald ni več edini smučarski skakalec v zgodovini, ki je na eni novoletni nemško-avstrijski turneji štirih naprav zmagal na vseh štirih tekmah (v sezoni 2001/02). V olimpijski zimi, dober mesec pred začetkom tekmovanj v Pjongčangu, je njegov podvig ponovil Poljak Kamil Stoch, ki je drugega zaporednega zlatega orla potrdil v Bischofshofnu. Zdržal je izjemen pritisk in najboljše izhodišče po prvi seriji ter prvega zasledovalca, Norvežana Andersa Fannemela, pustil za seboj za 3,2 točke.

Zadnja preizkušnja na turneji se je dobro iztekla tudi za varovance trenerja Gorana Janusa, saj se je prvič v olimpijski sezoni zgodilo, da se je kar šesterica slovenskih orlov prebila v finalno serijo, v njej pa večinoma pokvarila izhodišča. Najbolje se je sicer izšlo Petru Prevcu, po polovici tekme sedmemu in na koncu osmemu, do točk pa so se dokopali še Jernej Damjan (na 17. mestu), Žiga Jelar (21.), ki je v drugo pridobil osem mest, Anže Semenič (25.), Timi Zajc (27.), ki je bil po prvi seriji odličen trinajsti, in Domen Prevc (29.). Na tekmo se ni uvrstil zgolj petouvrščeni junak Garmischa Tilen Bartol.

Stoch (1108,8 točke) si je ob koncu turneje nabral kar 69,6 točk naskoka pred prvim izzivalcem, danes tretjeuvrščenim Nemcem Andreasom Wellingerjem, na tretje mesto - za pičli dve desetinki pred Japonca Džunšira Kobajašija - je skočil Fannemel. Najboljši Slovenec Damjan je zaokrožil deseterico (974,1 točke) s štirimi spodobnimi dosežki med petim in sedemnajstim mestom. Tudi v skupni razvrstitvi svetovnega pokala se je na vrh zavihtel Stoch, ki je zdaj dvanajst točk pred Nemcem Richardom Freitagom, ki je po padcu v prvi seriji Innsbrucka turnejo predčasno končal. Damjan je dvanajsti. Zdaj se karavana prihodnji vikend seli na polete na Kulm.

IZIDI

1. Kamil Stoch (Pol) 275,6 točke (132.5 in 137 metrov)

2. Anders Fannemel (Nor) 272,4 (130, 139)

3. Andreas Wellinger (Nem) 270,5 (129, 139.5)

4. Stefan Kraft (Avs) 268,6 (130.5, 135.5)

5. Robert Johansson (Nor) 268,2 (127, 140)

6. Andreas Stjernen (Nor) 267,2 (129.5, 138.5)

7. Džunširo Kobajaši (Jap) 255,4 (126.5, 134.5)

8. Peter Prevc (Slo) 253,8 (127.5, 131.5)

9. Dawid Kubacki (Pol) 253,3 (132, 127.5)

10. Markus Eisenbichler (Nem) 244,5 (126.5, 129)

17. Jernej Damjan (Slo) 229,9 (122.5, 124.5)

21. Žiga Jelar (Slo) 221,4 (117.5, 127)

25. Anže Semenič (Slo) 220,3 (124.5, 121.5)

27. Timi Zajc (Slo) 218,3 (126, 118.5)

29. Domen Prevc (Slo) 199,8 (122.5, 114)

KONČNI VRSTNI RED TURNEJE

1. Kamil Stoch 1108,8 točke

2. Andreas Wellinger 1039,2

3. Anders Fannemel 1021,3

4. Džunširo Kobajaši 1021,1

5. Robert Johansson 1009,4

6. Dawid Kubacki 1003,0

7. Markus Eisenbichler 993,8

8. Daniel Andre Tande (Nor) 992,3

9. Johann Andre Forfang (Nor) 977,4

10. Jernej Damjan 974,1

16. Timi Zajc 903,5

17. Žiga Jelar 902,1

21. Peter Prevc 820,3

28. Tilen Bartol (Slo) 617,0

34. Anže Semenič 412,6

37. Domen Prevc 398,7

53. Nejc Dežman (Slo) 209,6

POTEK PRVE SERIJE

Kot prvi iz šesterice slovenskih orlov se je v prvi seriji z zaletišča pognal mlajši od bratov Prevc, Domen, ki resda ni bil dovolj prepričljiv za tekmeca v paru Constantina Schmida. Skočil je namreč 122.5 metra daleč in si prislužil 107,4 točke, medtem ko je bil Nemec štiri metra daljši in za 10,4 točke boljši, s čimer si je zagotovil neposredno vozovnico za finale. Domen je bil tedaj prvi v čakalnici in z realnimi možnostmi za še en nastop.

Že v naslednjem paru je tekmoval drugi varovanec trenerja Gorana Janusa, Anže Semenič je ponovil rojakov scenarij. Nemec Karl Geiger je bil prepričljivejši (127 metrov, 117,8 točke), a se je Anže z zelo spodobnim poskusom, dolgim 124.5 metra (112,4 točke), postavil na čelo srečnih poražencev, tudi pred mlajšega Prevca. In takoj zatem je šel v avstrijsko ozračje še komaj 17-letni Timi Zajc, ki je vpisal nov odmeven skalp na tej turneji. Vlekel je 126 metrov daleč (116,2 točke) in izločil favoriziranega Poljaka Piotra Žylo, ki je bil kar pet metrov krajši.

Četrtega Slovenca na tekmi je izzival Japonec Taku Takeuči, ki je po včerajšnjih kvalifikacijah izvedel, da se mu je v domovini rodil drugorojenec Toki. Očitno je bilo praznovanje predolgo, zato je bil v prvi seriji z zgolj 116 metri neprepričljiv, njegov skromen dosežek - 97,9 točke - je Peter Prevc brez težav presegel, saj je pristal pri 127.5 metra in si v statistiko vpisal 124,7 točke. Ob doskoku je bil na drugem mestu, zgolj 1,1 točke za dva metra daljšim Norvežanom Andreasom Stjernenom. Malo pozneje se je pred oba zavihtel njegov rojak Anders Fannemel, ki je ulovil 130-metrsko znamko (128,8 točke).

Še lažje delo je imel predzadnji slovenski zastopnik v prvi seriji Jernej Damjan, ki v skupni razvrstitvi kotira najvišje. Ruski veteran Dmitrij Vasiljev je namreč komajda preletel sto metrov (za dva metra in pol), Damjan pa ga je preskočil za natanko dvajset metrov (122.5) in z iztržkom 112,9 točke za las prehitel rojaka, srečnega poraženca Semeniča. Peter Prevc je še vedno držal odlično tretje mesto, za njim sta med drugim zaostala tudi Nemec Markus Eisenbichler in Japonec Džunširo Kobajaši.

Ga je pa za pičlo točko ugnal Nemec Andreas Wellinger (129 metrov), najresnejši tekmec Kamila Stocha v skupni razvrstitvi novoletne turneje, ki je lahko računal na uspeh zgolj v primeru hude Poljakove smole. Še šesti Slovenec na tekmi je ujel tudi finalni nastop: najboljši od naših v včerajšnjih kvalifikacijah Žiga Jelar danes ni bil tako prepričljiv, s 117.5 metra (101,2 točke) je sicer brez težav odpravil Kanadčana MacKenzieja Boyd-Clowesa, ni pa si zagotovil dobrega izhodišča pred drugo serijo.

Stoch, ki je lovil poker štirih zmag na tej turneji, je poletel najdlje med vsemi dotlej, kar 132.5 metra, s čimer je prvega zasledovalca Fannemela pustil za seboj za pet točk (133,8 točke). Njegov izziv je bil prehud tudi za domačega asa Stefana Krafta, ki je bil dva metra krajši, a doskočil na drugo mesto (130,4 točke). Stocha ni z vrha sklatil niti njegov rojak Dawid Kubacki, najboljši v kvalifikacijah, se mu je pa s poskusom, dolgim 132 metrov, približal najbolj med vsemi - na zgolj 2,5 točke razlike.

Tretje izhodišče po polovici preizkušnje je imel Kraft, točke pa so si zagotovili prav vsi slovenski orli, ki so nastopili v prvi seriji. Tako je Peter Prevc napadal s sedmega, Zajc s trinajstega, Damjan z 18., Semenič z 19., Domen Prevc z 22. in Jelar z 29. mesta. Razlike pri vrhu so bile res majhne, Peter je tako za petim mestom zaostajal zgolj 1,1 točke, za tretjim 6,7 točke, za vodilnim Poljakom, ki je bil na odlični poti med nesmrtne, pa 9,1 točke.

IZIDI PRVE SERIJE

1. Kamil Stoch (Pol) 133,8 točke (132.5 metra)

2. Dawid Kubacki (Pol) 131,3 (132)

3. Stefan Kraft (Avs) 130,4 (130.5)

4. Anders Fannemel (Nor) 128,8 (130)

5. Andreas Stjernen (Nor) 125,8 (129.5)

6. Andreas Wellinger (Nem) 125,7 (129)

7. Peter Prevc (Slo) 124,7 (127.5)

8. Robert Johansson (Nor) 123,5 (127)

9. Markus Eisenbichler (Nem) 120,9 (126.5)

10. Džunširo Kobajaši (Jap) 118,9 (126.5)

13. Timi Zajc (Slo) 116,2 (126)

18. Jernej Damjan (Slo) 112,9 (122.5)

19. Anže Semenič (Slo) 112,4 (124.5)

22. Domen Prevc (Slo) 107,4 (122.5)

29. Žiga Jelar (Slo) 101,2 (117.5)

Peter Prevc je bil za konec deveti. Foto: Matthias Schrader/AP.

POTEK FINALA

Žirija je šla pred zadnjo serijo na tej novoletni turneji na vse ali nič - zaletišče je zvišala za dve stopnički, na dvanajsto odskočno mesto, kar je kot prvi dobro izkoristil slovenski kvalifikacijski junak Žiga Jelar, ki je močno popravil vtis iz prve serije in doskočil pri 127 metrih, njegov točkovni iztržek (221,4 točke) pa je obetal precejšnje napredovanje po razpredelnici navzgor. Za njim je kot eden od favoritov prvi zaostal tudi Poljak Piotr Žyla, ki se je v finale prebil kot srečni poraženec, potem ko ga je v prvem poskusu premagal rosno mladi Timi Zajc.

Avstrijec Manuel Poppinger Žige prehitel ni, saj je bil dva metra krajši, se je pa z njim točkovno povsem poravnal, s čimer je varovanec glavnega trenerja Gorana Janusa pridobil še eno mesto. Prva peterica je bila po nastopu sedmih tekovalcev zgnetena v pičle 1,2 točke. Še več: ko je vodstvo prevzel Japonec Rjoju Kobajaši (125 metrov), je Jelarja in Poppingerja pustil za seboj za zgolj desetinko točke. Razkorak pri vrhu nikakor ne bi mogel biti manjši, kar bi moral izkoristiti drugi slovenski finalist Domen Prevc.

Pa ni, poskus se mu je povsem ponesrečil, bil je precej prezgoden in zato pristal že pri 114 metrih, s 199,8 točke je prehitel zgolj Italijana Sebastiana Colloreda, obetali sta se mu dve točki. Za zbistritev glave bo izpustil prihodnjo postajo svetovnega pokala - sloviti Kulm. Prvo deseterico finalistov je zaokrožil prekaljeni Švicar Simon Ammann, v preteklih letih že zmagovalec treh (nemških) tekem novoletne turneje, ki je tokrat prvi izdatneje odskočil: s 125.5 metra je Kobajašija ugnal za natanko pet točk (226,5).

Švicar je vodil tudi pred nastopom tretjega slovenskega finalista Anžeta Semeniča, ki je izpustil prejšnjo tekmo v Innsbrucku, v Bischofshofnu pa se je vrnil v karavano in ujel drugo serijo, v njej pa s poskusom, dolgim 121.5 točke, nekoliko pokvaril izhodišče (220,3 točke). Uvrstil se je med Jelarja in mlajšega Prevca, je pa vse tri rojake v kozji rog ugnal Jernej Damjan, ki je lovil tudi uvrstitev v deseterici v končni razvrstitvi turneje. S skokom, dolgim 124.5 metra, je ob pristanku prevzel vodstvo (229,9 točke), toda ne za dolgo.

Z vrha ga je namreč sklatil že naslednji, Poljak Stefan Hula (126 metrov, 233 točk). Pred nastopom predzadnjega slovenskega finalnega aduta je bil v prepričljivem vodstvu domači as Michael Hayböck, ki je doskočil pri 130.5 metra in v tokratni zbir vpisal 244,1 točke. To je bil precej prehud zalogaj za Timija Zajca, ki je pokleknil pod pritiskom možnosti uvrstitve v najboljši petnajsterici. Napadal je svoj najboljši dosežek v karieri v svetovnem pokalu (12. mesto), a ga je k podlagi posrkalo že pri 118.5 metra in z 218,3 točke je zgrmel po lestvici precej navzdol.

Zadnjo deseterico je z odlično predstavo (134.5 metra) načel Japonec Džunširo Kobajaši, ki je z 255,4 točke napovedal borbo za tretje mesto v končni razvrstitvi turneje. Nemec Markus Eisenbichler je bil s 129 metri zanj v finalu bistveno prekratek (244,5 točke), odlične razmere v zraku pa je ekstremno izkoristil Norvežan Robert Johansson, ki je doskočil pri natanko 140 metrih, kar je bil najdaljši poskus zadnjih dveh dni v Bischofshofnu. Japonca je pustil za seboj za kar 12,8 točke. To je bil hud izziv tudi za zadnjega Slovenca na turneji.

Peter Prevc je tekmovanje zaključil s solidnim skokom, dolgim 131.5 metra, z 253,8 točke si je zagotovil vsaj deveto mesto in drugo uvrstitev v najboljši deseterici na tokratnem nemško-avstrijskem tekmovanju. Johansson in Kobajaši sta bila zanj premočna, z obema pa je opravil Nemec Andreas Wellinger, ki je s 139.5 metra potrdil končno drugo mesto na turneji (270,5 točke). A niti on ni bil dolgo v vodstvu: pol metra krajši Norvežan Anders Fannemel je bil za 1,9 točke boljši (272,4). Na vrhu naprave je bila le še trojica.

Množice domačih navijačev ni v celoti potešil Stefan Kraft, zmagovalec turneje v sezoni 2014/15, ki je bil nekoliko krajši (135.5 metra), kar ga je potisnilo na takratno tretje mesto (268,6 točke). Pod pritiskom je pokleknil prvi od dveh Poljakov Dawid Kubacki, ki je pristal že pri 127.5 metra in zdrknil po razpredelnici precej navzdol (253,3 točke), celo za Prevca, s čimer je ostal praznih rok v dvoboju s Kobajašijem za končno tretje mesto na turneji. Pritisk na vodilnem po prvi seriji, njegovem rojaku Kamilu Stochu, je bil neizmeren.

Toda Poljak ga je zdržal. Skočil je 137 metrov daleč, s čimer je Fannemela odpravil za 3,2 točke (275,6) in se kot drugi v zgodovini veselil pokra zmag na eni novoletni turneji. Pred njim se je to v sezoni 2001/02 posrečilo zgolj Nemcu Svenu Hannawaldu, ki je danes takoj pritekel s komentatorskega mesta v iztek skakalnice in iskreno čestital Stochu, ki je tako ubranil lansko lovoriko v turneji. Postal je tudi deveti skakalec v zgodovini z dvema zaporednima zlatima orloma. Na najnižji stopnički je pristal Wellinger, drugouvrščeni na turneji.

SVETOVNI POKAL (11/23)

1. Kamil Stoch 723 točk

2. Richard Freitag (Nem) 711

3. Andreas Wellinger 569

4. Daniel Andrea Tande 485

5. Džunširo Kobajaši 410

6. Stefan Kraft 399

7. Anders Fannemel 360

8. Johann Andre Foorfang 352

9. Markus Eisenbichler 312

10. Robert Johansson 294

11. Dawid Kubacki 283

12. Jernej Damjan 274

18. Peter Prevc 160

24. Tilen Bartol 88

25. Anže Semenič 77

28. Timi Zajc 70

36. Žiga Jelar 36

44. Domen Prevc 7

POKAL NARODOV

1. Nemčija 3062

2. Norveška 3027

3. Poljska 2438

4. Avstrija 1602

5. Slovenija 1318

6. Japonska 1212