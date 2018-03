Kline na prizorišču lanske zmage uvodoma neprepričljiv

Vsi štirje slovenski smukači so na prvem treningu v Kvitfjellu za najhitrejšim Reicheltom zaostali od 2 do 3 sekunde.

J. P.

Kvitfjell - Norveški Kvitfjell je kraj zelo srečnega imena za slovenskega alpskega smučarja Boštjana Klineta, specialista za hitre discipline, ki je lani na tem prizorišču vpisal prvo in doslej edino zmago v svetovnem pokalu, za konkurenco je bil prehiter na prvem od dveh smukov. Po izjemnem podvigu ni bil več blizu vrhu, le še dan pozneje je kraljevsko disciplino končal v deseterici, kot sedmi, sicer pa nizal povprečne uvrstitve, v olimpijski zimi v smuku še ni bil boljši kot 21. v Wengnu.

Da bo lanski norveški podvig težko ponoviti, je potrdil tudi na današnjem prvem od dveh treningov, na katerem na 46. mestu ni bil najboljši Slovenec, hitrejši od njega je bil Klemen Kosi (39.), vsi štirje naši predstavniki, tudi Martin Čater in Miha Hrobat, pa so zaostali med dvema in tremi sekundami. Pri vrhu je bila velika gneča, najboljša osmerica je bila zgnetena v 55 stotink, najprepričljivejši pa je bil izkušeni Avstrijec Hannes Reichelt, zmagovalec smuka v Kvitfjellu pred tremi leti. Olimpijski zmagovalec Aksel Lund Svindal je pred domačim avditorijem vpisal šele 19. čas.



IZIDI TRENINGA

1. Hannes Reichelt (Avs) 1:24,42

2. Johan Clarey (Fra) + 0,20

3. Otmar Striedinger (Avs) 0,34

4. Christof Innerhofer (Ita) 0,39

5. Adrien Theaux (Fra) 0,40

6. Christopher Neumayer (Avs) 0,50

7. Felix Monsen (Šve) 0,53

8. Mauro Caviezel (Švi) 0,55

9. Roy Piccard (Fra) 0,94

10. Blaise Giezendanner (Fra) 0,97

39. Klemen Kosi (Slo) 2,03

46. Boštjan Kline (Slo) 2,29

47. Martin Čater (Slo) 2,42

54. Miha Hrobat (Slo) 2,95