Kmalu bomo spet videli starega Petra

Innsbruck – Nemčija je na trnih, ali bo Richard Freitag v drugem delu novoletne turneje nadoknadil zaostanek slabih 12 točk za Kamilom Stochom. Na uvodnih dveh postajah so bili gledalci evforični kot nazadnje v času Svena Hannawalda in Martina Schmitta, ki si oba želita, da bi nemški skoki dobili prvega zmagovalca po 16 letih, a se zavedata, da ima Stoch večje možnosti. Spregovorila pa sta tudi o bratih Prevc.



Severin Freund je v sezoni 2014/2015 sicer Nemčiji priskakal zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala – z enakim številom točk, a več zmagami kot Peter Prevc –, a tudi zanj je bila novoletna turneja prevelik zalogaj, najvišje je bil drugi, in sicer v zimi, ko je zlatega orla osvojil slovenski as. Čakanje na novo nemško zmago na turneji štirih skakalnic se je tako nadaljevalo, gostitelji prvih dveh tekem so bili v zadnjem obdobju občutno manj uspešni kot gostitelji drugih dveh, saj so Avstrijci na zadnjih devetih tekmovanjih odnesli kar sedem zmag. Zdaj se karte obračajo, Stefan Kraft in druščina so na robu poloma, Nemci na drugi strani še upajo, četudi se zavedajo, da je Stoch izjemno močan.



»Sezona je kar nekoliko presenetljiva, saj si nisem mislil, da bo Freitag tako močan. Vedel sem, da je dober, a da je tako, pa spet ne. Mislim, da ima možnosti za skupno zmago na turneji, čeprav ta čas vodi Kamil. V Nemčiji je bilo na njem veliko pritiska, a je zdržal, še nekaj stvari mora izboljšati in če bo skakal na svoji najvišji ravni, potem mislim, da bi lahko premagal Kamila. Seveda pa je dvoboj zelo izenačen in zanimivo bo vse do konca,« razmišlja Schmitt, ki ne pričakuje, da bo Poljak dobil vse štiri tekme turneje, kar je doslej uspelo le Hannawaldu. Slednji prav tako upa, da Stochu ne bo uspelo. »Želim si, da bi še naprej ostal edini s pokrom zmag. Tistega, ki bi Kamilu to preprečil, bi obdaril. Sicer pa seveda upam, da bo skupno zmago odnesel Freitag, vendar ko vidim Stocha, je jasno, da bo moral Richard narediti vse, da ga bo premagal. Zelo težko bo,« meni Hannawald, oba s Schmittom pa se dobro zavedata, kako zelo dobrodošla bi bila po 16 letih zmaga za nemško ekipo, za nemške skoke.



Bi bil lahko Innsbruck na koncu ob vsej svoji nepredvidljivosti odločilen? »Kaj lahko bi bil, odvisno od razmer. Richard je v Innsbrucku zelo močan, Kamil je boljši na skakalnicah, na katerih so velike zaletne hitrosti. V Innsbrucku je skakalnica bolj oblikovana za Freitaga, to bi bila lahko njegova prednost. A v smučarskih skokih je vse skupaj zelo nepredvidljivo, na koncu o vsem odloča mentalna pripravljenost. Tu je Kamil zelo močan, vendar se je tudi Richard popravil na tem področju, saj včasih ni bil. Zdaj se veliko bolje kosa s pritiski in pričakovanji, kot se je nekoč, kar je pokazal v Oberstdorfu, kjer je bilo breme res ogromno, a se je s položajem odlično soočil,« je ocenil Schmitt, nekdanji dvakratni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala – velika globusa je osvojil takoj za dvojnim zmagoslavjem Primoža Peterke.



Schmitt in Hannawald sta zadnja leta strokovna komentatorja na Eurosportu, zato zelo dobro poznata tudi položaj slovenskih skakalcev. Oba sta optimistična predvsem glede Petra Prevca. »Peter je spet povsem blizu vrha. Pričakoval sem, da bo v Garmisch-Partenkirchnu na stopničkah, saj je res dobro skočil, a je imel tudi nekaj smole z razmerami. Na začetku sezone je imel kar nekaj težav, bržčas se je moral navaditi na nove smuči, saj Fischerjeve niso tako agresivne kot Slatnarjeve. Pri odskoku je zdaj naredil korak naprej in počasi bo to spet stari, dober Peter. Njegovi skoki so spet na visoki ravni, tu mu ni treba več napredovati, pomembna je le še samozavest. Potrebuje ene stopničke in potem bo kmalu spet začel zmagovati. Mislim, da bo zdaj iz tekme v tekmo boljši, veliko od njega pričakujem že tu, prav tako v Bischofshofnu,« razmišlja Schmitt, podobno kot Hannawald: »Glede na to, kar sem videl v Garmischu, je Peter na dobri poti, saj je pokazal stanovitnost, kar je dobra osnova. Vesel sem zaradi tega, od prejšnje sezone je naredil veliko majhnih korakov naprej.«



In Domen Prevc? »Pri njem bo potrebna daljša pot. Vedno je težava, če prideš in zasiješ kot zvezda ter potem hitro padeš. Peter je veliko let delal, da je prišel do te ravni, enako bo moral Domen. Vesel bi bil, če bi se oba kmalu vrnila na vrh. V preteklosti sta kot brata skupaj stala na odru za zmagovalce in to je vedno lepo videti,« pravi Hannawald. »Za mladega skakalca, kot je Domen, je normalno, da ima vzpone in padce. Videti je višji in težji, kot je bil. Za njegovo agresivno tehniko je zelo pomembno, da je skakalec lahek, zato bi moral izgubiti nekaj kilogramov,« pa je opazil Schmitt.