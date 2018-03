Kolektorjeva nagrada za Jakova Faka (VIDEO)

Idrija - Biatlonec Jakov Fak je danes polkilogramsko srebrno odličje z olimpijskih iger v Pjongčangu s svojimi reprezentačnimi kolegi prinesel pokazat še v Idrijo. Tamkajšnji koncern Kolektor je namreč kot eden od sponzorjev slovenske biatlonske reprezentance - zaradi prepoznavnosti na skandinavskem in nemškem trgu, pravi predsednik uprave koncerna Radovan Bolko - šampiona nagradil z 10.000 evri.

»Prejšnjo sezono sem bil na najnižji točki v svoji karieri. Pomembno je, da te sponzorji podpirajo tudi, ko ti ne gre vse po načrtih. Zato nanje gledam kot na partnerje, ki imajo del zaslug za mojo kolajno,« je bil hvaležen 30-letni as, ki je hkrati, ne glede na številne utrujajoče poolimpijske obveznosti, zatrdil, da ima do konca sezone še vedno dovolj motiva in energije za tri preostale postojanke v svetovnem pokalu (v skupni razvrstitvi drži tretje mesto), začenši v finskem Kontiolahtiju, kjer je leta 2015 postal svetovni prvak na preizkušnji s skupinskim štartom.