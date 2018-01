Kombinacija v Wengnu: Presenetljiva zmaga Muffat Jeandeta, trije Slovenci do točk

N. Gr.

Wengen - Tokrat švicarski prireditelji pri ogrevanju za jutrišnji klasični smuk niso imeli težav z vremenom. Na solidno pripravljeni progi je po smuku vodil Vincent Kriechmayer, za njim sta se zvrstila italijanska smukača Dominik Paris in Peter Fill, v drugi polovici trideseterice so bili uvrščeni tudi slovenski smučarji.

Na slalomu pa je prišlo do prvovrstnega presenečenja, Kriechmayer je naredil napako in odstopil ter tako zmago podaril Francozu Vincentu Muffat Jeandetu, ki se letos pred tem sploh še nikoli ni zavihtel v prvo deseterico. Muffat Jeandet je bil po smuku šele na 27. mestu, a je nato v slalomu izkoristil dobro štartno številko in se zavihtel na sam vrh za prvo zmago v svoji karieri.

Tudi na drugem mestu se je presenetljivega uspeha veselil Pavel Trikhičev, tretji Peter Fill pa je izkoristil dober položaj po smuku in ga v slalomu tudi zadržal. Fill je z današnjim tretjim mestom osvojil tudi kombinacijski globus, letos bo kombinacija na sporedu le še na olimpijskih igrah v Pjongčangu.

Martinu Čatru je po smuku kazalo bolje, zasedal je 13. mesto, a se v slalomu ni znašel in zdrsnil na 26. mesto, Klemen Kosi je bil 27., Miha Hrobat pa 28. Tilen Debelak je bil prepočasen za točke svetovnega pokala, Boštjan Kline (32.) in Rok Perko (62.) pa na slalomu nista nastopila, kombinacijo sta izkoristila za dodaten trening pred jutrišnjim smukom.

»Martinov smuk je bil vrhunski, glede na ostalo konkurenco. Dobro se je lotil in imel v redu čas. V slalomu se je videla želja, po prvi oziroma drugi napaki pa se je predal, kar je zame nedopustno. Vedeli smo, da bo težko, če bi bilo v spodnjem delu malo več volje, bi lahko vseeno prismučal do 18 ali 20 mesta. Kosi je šel preslabo v smuku in če startaš zadaj moraš biti zadovoljen s tem malim, kar je dobil. Obvezno bi moral biti med trideset s startno številko 6, njegov smuk je bil slab. Sem pa zelo vesel za Hrobata, saj je bil fant 18. decembra v izgubljenem položaju. Vse do predvčerajšnjim praktično ni smučal. Iskali smo rešitve za zdravstvene probleme. Brez treninga, a z veliko voljo in koncentracijo, je prismučal do svojih prvih točk v svetovnem pokalu in mislim da s tem dosegel tudi olimpijsko normo,« je nastop svojih varovancev ocenil glavni trener Peter Pen.

Kombinacija v Wengnu, izidi:

1. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 2:35,29 1:46,21 49,08

2. Pavel Trihičev (Rus) 2:36,25 +00,96 1:46,25 50,00

3. Peter Fill (Ita) 2:36,44 +01,15 1:44,42 52,02

4. Kjetil Jansrud (Nor) 2:36,45 +01,16 1:44,73 51,72

5. Dominik Paris (Ita) 2:36,47 +01,18 1:44,40 52,07

6. Mauro Caviezel (Švi) 2:36,52 +01,23 1:45,22 51,30

7. Justin Murisier (Švi) 2:36,59 +01,30 1:46,03 50,56

8. Matthias Mayer (Avt) 2:36,66 +01,37 1:44,78 51,88

9. Bryce Bennett (ZDA) 2:36,74 +01,45 1:45,09 51,65

10. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 2:36,79 +01,50 1:44,66 52,13

26. Martin Čater (Slo) 2:39,65 +04,36 1:45,18 54,47

27. Klemen Kosi (Slo) 2:40,10 +04,81 1:46,51 53,59

28. Miha Hrobat (Slo) 2:40,50 +05,21 1:46,51 53,99

41. Tilen Debelak (Slo) 2:42,69 +07,40 1:47,66 55,03