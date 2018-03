Konec mentalnih bojev za ameriško šampionko

Ofterschwang – Pet tekem pred koncem zime si je ameriška smučarka Mikaela Shiffrin s 3. mestom v veleslalomu v Nemčiji zagotovila veliki kristalni globus. Za 22-letnico je to druga lovorika zapored. Ana Drev (12.) in Meta Hrovat (18.) sta si pismučali točke, ekipo pa je pretresel padec Tine Robnik. Strgala si je sprednjo križno vez v kolenu. Sezone je za Lučanko predčasno konec.



Shiffrinova se je po veleslalomu v Ofterschwangu zasidrala na vrhu skupnega seštevka za svetovni pokal s 603 točkami prednosti pred najbližjo zasledovalko Wendy Holdener. Ker je do konca sezone zgolj še pet tekem, ji druge zaporedne lovorike več nihče ne more vzeti. Postala je druga Američanka, ki je osvojila vsaj dva velika globusa, smučarska kraljica Lindsey Vonn jih ima štiri.



»Težko opišem občutek, navdušena sem,« je žarela Shiffrinova, ki je na 24 tekmah v zimi zbrala 16 stopničk, od tega deset zmag, slavila je v štirih različnih disciplinah: slalomu, veleslalomu, smuku in na mestni paralelni preizkušnji. Dobitnica dveh olimpijskih kolajn v Pjongčangu je priznala, da si je oddahnila. »Za sabo imam velik mentalni boj, na kaj točno bi se morala osredotočiti. Najboljše, kar se mi je zdaj zgodilo, je, da mi velikega kristalnega globusa več nihče ne more vzeti. Na finalu sezone lahko prihodnji teden samo uživam,« se je veselila mlada zvezdnica. A preden se bo povsem sprostila, jo na današnjem slalomu (9.30 in 12.30; tekmovale bodo tudi Ana Bucik, Maruša Ferk in Meta Hrovat) čaka še dvoboj z najbližjo zasledovalko v seštevku discipline Petro Vlhovo. Slovakinja dva slaloma pred koncem zaostaja za 175 točk.



Norvežanka po 15 letih



Poleg uspeha Shiffrinove je zadnji veleslalom pred finalom v Åreju zaznamovala premierna zmaga Norvežanke Ragnhild Mowinckel. To sezono si bo 25-letnica zapomnila po preboju v ožji vrh svetovnega smučanja. Prvič na svoji športni poti se je na tekmah za svetovni pokal uvrstila na stopničke na superveleslalomu v Val d'Iseru, na olimpijskih igrah v Pjongčangu je osvojila dve srebrni kolajni (veleslalom, smuk), za piko na i je zdaj poskrbela še za dva suverena nastopa, ki sta jo pripeljala do krstne zmage v karieri.



»Super je štartati na tekmi, ko veš, da zmoreš. Zelo zadovoljna sem s prikazanim, zaupam si,« je razmišljala Mowincklova, ki je prekinila 15-letno sušo. Zadnja norveška tekmovalka, ki je zmagala v veleslalomu za svetovni pokal, je bila Andrine Flemmen, slavila je na uvodu sezone 2002/2003 v Söldnu, tedaj si je prvo mesto delila še z dvema, Avstrijo Nicole Hosp in najboljšo slovensko smučarko v zgodovini Tino Maze.



Tina Robnik po padcu obležala na progi



V slovenskem taboru sta se Ana Drev in Meta Hrovat solidno odrezali, v trenerskem štabu so bili zadovoljni. »Drevova ni smučala povsem tekoče. Ni pokazala nastopov, kot bi si jih želela,« je deseto veleslalomistko s štartne lestvice WCSL ocenil glavni trener Denis Šteharnik.



»Tu pa tam mi je uspel kakšen dober zavoj. Na prvi progi sem v zgornjem delu smučala v redu, v spodnjem pa zelo slabo. Nastop na drugi progi je bil povprečen,« je zadnje predstave pred finalom sezone na Švedskem opisala najizkušenejša reprezentantka Drevova.



Za Hrovatovo je trener Šteharnik dejal, da je še mlada, neizkušena in doživlja velike spremembe, ki se jih bo morala še navaditi, hkrati pa poudaril, da se razvija v pravo tekmovalko. Kranjskogorka, ki je prejšnji konec tedna praznovala 20. rojstni dan, je v svoji prvi sezoni rednega nastopanja v svetovnem pokalu napredovala med prvokategornice.Najboljšo sezono v karieri ima za sabo tudi Tina Robnik, ki je padla na prvi progi. Nemočno je obležala, odpeljali so jo z reševalnimi sanmi. Pregled v Nemčiji je pokazal, da si je strgala sprednjo križno vez v levem kolenu. V ponedeljek jo bodo pregledali v Ljubljani in se odločili za nadaljnje postopke zdravljenja. Sezona je zanjo predčasno končana.