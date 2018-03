Koreja naložba za Jernejevo prihodnost

Ljubljana – Med 9. in 18. marcem bodo v Pjongčangu na sporedu paraolimpijske igre, dvanajste v zgodovini. Že petič v zadnjih letih bo tudi Slovenija imela svojega aduta, to bo 17-letni paraalpski smučar Jernej Slivnik. Hrušičan, za katerega bodo to prve igre, bo zastavonoša na otvoritveni in zaključni prireditvi.



»Dobili smo nekaj podatkov od naših alpskih smučarjev, ki so bili tam na olimpijskih igrah. Povedali so mi, da je teren zelo razgiban, sneg zelo agresiven in upam, da se bom lahko čim bolje navadil na razmere,« razmišlja Slivnik, ki deset let smuča v monoskiju. Predstavil se bo v slalomu in veleslalomu. Tekmovanja bo gostil alpski center Džongson. Jerneja naprej 14. marca ob 17.30 po slovenskem času čaka slalom, tri dni za tem še veleslalom. Udeležbo na igrah je potrdil januarja z 10. mestom na tekmi za svetovni pokal v Kranjski Gori.



Jernej, ki je tudi zgleden dijak jeseniške gimnazije, se zaveda pomembnosti svojega premiernega tekmovanja na tako visoki ravni. Lani mu je poškodba vzela nastop na svetovnem prvenstvu v Italiji. »Bistveno bo, da si naberem izkušnje in opravim s progo po najboljših močeh. Nerad napovedujem rezultate, tudi tokrat bo tako. S trenerjem Romanom Podlipnikom sva zadnji čas namenjala nekaj več pozornosti veleslalomu, v Južni Koreji pa pride na vrsto še slalom,« napove Jernej, ki ga čaka prvi tako dolg polet. Enajst ur iz Evrope do Azije si bo krajšal s spanjem, da bi prihranil moči za trening in tekmi.



Vedno bolj konkurenčen



»Jernej je že dlje časa v rednem trenažnem procesu. V sklopu našega sistema smo po najboljših močeh poskrbeli zanj. V zadnjem obdobju je zelo napredoval, lovi konkurenco. Je še mlad tekmovalec, pred njim je svetla prihodnost. Na Jerneja smo ponosni, ker je s svojim profesionalnim odnosom do športa svetel zgled za vse mlade športnike, ki se tako ali drugače vključujejo v naš sistem Postani športnik,« napoveduje Damijan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije Paraolimpijskega komiteja.



»Predvsem si želim, da bi bil Jernej zdrav. Je zelo nadarjen, v primerjavi s tekmeci pa trenira še bistveno manj. A postaja vedno bolj konkurenčen. To nas opogumlja in nam daje moč, da delamo naprej zavzeto,« pa pove Jernejev trener Podlipnik, ki je prepričan, da so igre v Južni Koreji dobra podlaga za prihodnost. Prave in odmevne rezultate od svojega varovanca pričakuje leta 2022 v Pekingu. Slovensko odpravo v Aziji bo vodil Roman Jakič, v Jernejevi ekipi pa sta še pomočnik trenerja Gal Jakič in fizioterapevtka Manca Vida.