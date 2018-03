Kotnikova in Mastnak za konec na robu deseterice

J. P.

Winterberg - Olimpijsko sezono svetovnega pokala so danes v nemškem Winterbergu zapečatili tudi deskarji na snegu v paralelnih disciplinah. Potem ko se je včeraj s tretjim mestom na posamični veleslalomski preizkušnji in drugo uvrstitvijo na zmagovalni oder v tej zimi izkazal nekdanji svetovni prvak Rok Marguč, so danes izpeljali še ekipno tekmo, tudi s slovensko udeležbo. Glavni trener Izidor Šušteršič je v tandem z Glorio Kotnik postavil Tima Mastnaka, ki je bil v nekakšnem internem dvoboju včeraj boljši od Jureta Hafnerja.



Brez Marguča in Koširja

Marguč sicer na ekipnih preizkušnjah ne nastopa, Žan Košir pa je sezono svetovnega pokala zaključil že prejšnji konec tedna v Scuolu. Tako sta Gloria in Tim v kvalifikacijah odpravila drugo ameriško ekipo Abby Champagne-Emilio Botero ter se prebila v izločilne boje, vendar pa že v osmini finala naletela na previsoko oviro, Avstrijca Danielo Ulbing in Benjamina Karla. To je zadostovalo za končno deseto mesto (med 24 nastopajočimi dvojicami) slovenske naveze, zmage pa sta se veselila Italijana Nadya Ochner in včerajšnji zmagovalec Roland Fischnaller.