Kranjec bo doma pokazal, kam sodi

Kranjska Gora – Danes dopoldne bodo podkorensko strmino zasedli najboljši alpski smučarji v svetovnem pokalu, med njimi tudi novopečeni lastniki olimpijskih kolajn. Čaka jih preizkus terena. Tam bo tudi Žan Kranjec, ki bo na jutrišnjem veleslalomu prvič v karieri štartal kot član elitne sedmerice. Zadnji slovenski smučar, ki je tekmoval v družbi sedmih veleslalomskih izbrancev, je bil Jure Košir pred 23 leti.



Ekipa za tehnične discipline je olimpijske igre, na katerih je Kranjec veleslalom končal tik pod stopničkami, Štefan Hadalin pa tekmo v kombinaciji na osmem mestu, v mislih že potisnila na stran, zdaj se osredotoča na sklepni del sezone. Kranjec se bo po preizkušnjah v Kranjski Gori čez dva tedna meril na finalu zime na Švedskem, za Hadalina pa bo tekmovalni konec tedna pred domačimi navijači zadnji v tej sezoni za svetovni pokal. Družbo jima bodo na domači preizkušnji delali še smučarji iz ekipe za evropski pokal in mladinske vrste. Na jutrišnjem veleslalomu (ob 9.30 in 12.30) se bodo poleg najizkušenejših dveh merili še Aljaž Dvornik, Žan Grošelj in Borut Božič, na nedeljskem slalomu pa bosta ob Kranjcu, Hadalinu, Grošlju in Dvorniku na štartu še Matevž Rupnik in Žan Špilar.



Božiča, Špilarja in Rupnika čaka krstni nastop v svetovnem pokalu. Najmlajši med njimi je Božič, šteje 17 let. »Za te mlade tekmovalce je vse to velika šola,« je na pomembne korake opozoril trener tehničnih disciplin v reprezentanci Klemen Bergant. Kranjec pa je trojici kot najstarejši in najizkušenejši svetoval, naj nimajo prevelikih oči na štartu, temveč se sprostijo in pokažejo, kar znajo.



Bergant si želi številko 1



Oči pa bodo uprte prav vanj, saj je slovenski veleslalom postavil visoko na lestvici. »Upam, da bo izžrebal številko ena. Da ne bomo čakali pol leta na to. Cilj pa je, da ostane tam, kjer ima številko,« si je zaželel trener Bergant, ki je s svojo ekipo moral hitro pozabiti na OI in preklopiti na treninge. »Kar smo pred domačo tekmo potrebovali, smo dobili. Nismo iskali ekstremnih razmer, saj smo jih imeli skozi vso sezono dovolj,« je dodal.



Kranjec, ki v tej sezoni deluje samozavestno tako na progi kot navzven, si je odpočil po prihodu iz Azije. Vadil je tako na snegu kot kondicijsko. »Domača tekma predstavlja enega od vrhuncev sezone. Želim si dober rezultat in naredil bom vse zanj. Ključno pa bo seveda smučanje in na to se bom osredotočil,« je dejal in dodal, da se ne obremenjuje s tem, kateri po vrsti se bo pognal iz štartne hišice. »Vsaka številka bo dobra. Sem pa zelo vesel in ponosen, da sem se uvrstil v 'top 7'. Pokazal bom, da sodim zraven,« je še poudaril tekmovalec iz Bukovice pri Vodicah, čigar najboljši vitranški rezultat je 16. mesto. V minuli sezoni sta s Hadalinom po desetih letih poskrbela, da je slovensko smučanje vknjižilo vitranški točkovni paket – osvojil jih je v veleslalomu, Hadalin v slalomu.



Ne optimalno, a zadovoljivo



Kranjčev reprezentančni kolega z Vrhnike si je po težavah z izčrpanostjo obnovil moči. Raven njegove energije ta čas ni optimalna, pravi, je pa zadovoljiva. »Vse to je močno vplivalo na moje telo, pozneje tudi na glavo. Morda smo se prepozno odzvali. A kljub vsemu je počitek po januarskih tekmah dobro del in se obrestoval za OI. Verjamem, da imam v sebi še dovolj moči, saj me po koncu sezone za svetovni pokal čaka še mesec dni tekem nižje ravni za izboljšanje štartne številke,« je Hadalin razgrnil načrt.



Bi morda zdaj za nazaj v obdobju, ko je izgorel, storil kaj drugače? »Že pred novim letom bi morda bolj poslušal svoje telo. Takrat bi prekinil ritem za dva ali tri dni. Očitno smo se v tej sezoni morali naučiti na napaki,« je razmišljal 22-letnik, ki bi se rad na obeh vitranških preizkušnjah prebil v finale. Mu pozornost, ki jo s Kranjcem na domači tekmi dobita še več kot med sezono, godi? »Pravzaprav ne, ker je več pritiska. A to je del službe, s katero se ukvarjamo. To moramo sprejeti, se prilagoditi in narediti najboljše,« je dejal Hadalin, ki se veseli navijaške podpore.