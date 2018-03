Kranjec končal kot četrti veleslalomist sveta

Åre – Čeprav ni bil blizu svojemu najboljšemu smučanju, je bil Marcel Hirscher na zadnjem veleslalomu sezone vseeno na najvišji stopnički. Tako velik je razkorak med Avstrijcem in tekmeci, ki lahko le nemočno čakajo na konec Hirscherjeve ere. Med njimi je tudi Žan Kranjec, ki je svojo najboljšo sezono končal s petim mestom.



Veliki kristalni in globusa v tehničnih disciplinah so bili oddani še pred finalom sezone na Švedskem, zato je imel zadnji veleslalom zime nekoliko manjšo veljavo. Hirscher je na prvi progi na položnem delu naredil napako in izgubil precej hitrosti, a je imel vseeno pol sekunde naskoka pred tekmeci, najbližje mu je prišel bronasti z olimpijskih iger v Pjongčangu Victor Muffat-Jeandet. Francoz je v finalu po napaki drugo mesto prepustil Henriku Kristoffersenu, a vseeno zadržal stopničke, Hirscher pa se je tudi z za njegove razmere povprečnim smučanjem veselil 13. zmage v sezoni. V veleslalomu prave konkurence nima, dobil je 11 od zadnjih 12 tekem in piko na i postavil na OI, kjer je okrog vratu (poleg kombinacijskega) prejel zlato veleslalomsko odličje.



Žan Kranjec je vnovič dokazal, da sodi med veleslalomsko elito, še tretjič (Adelboden, Kranjska Gora) v sezoni je končal na petem mestu. Na prvi progi je bil tik za najboljšo trojico, nato pa na drugi izgubil mesto. »Načeloma sem smučal dobro, na prvi progi sem naredil nekaj manjših napak, tudi nastop na drugi ni bil slab, a glede na to, da je bil veleslalom zelo lahek in proga skrajšana, si moral odsmučati zares optimalno,« je zadnji veleslalom sezone, v kateri je naredil velik korak naprej, opisal Kranjec. Hkrati je priznal, da mu je v Åreju zmanjkala pika na i: »Sezona je tekla zelo dobro, je pa tako, da sem bil že tolikokrat zraven, da sem želel na stopničke.«



V prihodnosti v igri za vrh



V tej sezoni mu je uspelo premierno med najboljšo trojico v Alta Badii. Tedaj je prekinil šestnajstletno slovensko veleslalomsko sušo. Sezono je končal na šestem mestu v veleslalomskem seštevku. Na štartni lestvici WCSL je četrti veleslalomist sveta, od minule sezone je napredoval za kar enajst mest in zaostal le za najboljšimi tremi – Hirscherjem, Kristoffersenom in Alexisom Pinturaultom.



»Malo premalo cenimo ta njegova četrta in peta mesta, a na vsaki taki tekmi je v igri za stopničke. V prihodnosti bo, potem ko je letos prišel na okus, v igri še za kaj več ali pa čisto za vrh. Že v osnovi je boljši smučar kot v prejšnji zimi, v glavi je močnejši, zelo pomembno je, da tudi on ve, kaj je sposoben,« je napredek Kranjca, ki je bil v tej sezoni vlečni konj slovenske reprezentance, opisal trener Klemen Bergant.



Nedosegljivi Hirscher



Včeraj bi Hirscher lahko izenačil rekord Vreni Schneider, ki je zmagala štirinajstkrat v sezoni, a mu je nov rekord preprečil veter. Prireditelji so bili prisiljeni zadnji slalom sezone odpovedati. Avstrijcu je najboljša sezona kariere uspela kljub prvi poškodbi v desetih letih tekmovanja v svetovnem pokalu, avgusta si je zlomil gleženj in izgubil dragoceno obdobje privajanja na nove veleslalomske smuči.



Hirscher je v svojo vitrino pospravil rekordni sedmi veliki kristalni globus, že med sezono pa je večkrat namignil, da ne ve, koliko časa bo še del smučarske karavane. Nenazadnje je dosegel praktično vse, kar se v smučanju doseči da, ostane mu le še lov na rekord Ingemarja Stenmarka, za katerega pa je že povedal, da ga ne bo napadal. Kljub vsemu bi bilo veliko presenečenje, če Hirscherja oktobra na ledeniški uverturi v Söldnu ne bi bilo na štartu. Tudi generalko za vrhunec prihodnje zime, svetovno prvenstvo v Åreju, je opravil z odliko.