Lampičeva 12. v Falunu

Na šprinterski tekmi v prostem slogu sta slavila Švedinja Hanna Falk in Norvežan Johannes Kläbo.

L. Z., STA

Falun - Slovenska smučarska tekačica Anamarija Lampič je na šprinterski tekmi v prostem slogu v Falunu osvojila 12. mesto. V svoji polfinalni je zasedla šesto mesto. Pred tem je bila v kvalifikacijah 25., v polfinale pa je nato napredovala kot srečna poraženka po času.

Ostali Slovenci so obtičali v kvalifikacijah. Vesna Fabjan na 32. in Alenka Čebašek na 33. mestu sta za izločilnimi boji zaostali za 26 oz. 33 stotink sekunde. Junakinja Drammna, Katja Višnar, je v prostem koraku vpisala 62. čas.

Daleč od zadnjih izločilnih bojev te sezone je bil na enako dolgi progi tudi tokrat edini slovenski moški predstavnik Miha Šimenc, ki je zaostal 9,94 sekund za zmagovalcem iz Rusije Aleksandrom Bolšunovom in zasedel 52. mesto.



Domačini so se veselili po zaslugi ženske ekipe: Hanna Falk je za pol sekunde ugnala rojakinjo Jonno Sundling, tretja je bila Norvežanka Marit Björgen. Med moškimi je bil olimpijski prvak Johannes Kläbo v finišu močnejši od Italijana Frederica Pellegrina, tretji pa je bil Lucas Chanavat.

Rezultati:

Šprint, ženske, prosto:1. H. FALK ŠVE 3:08,302. J. SUNDLING ŠVE +0,523. M. BJÖRGEN NOR 1,404. A. DYVIK ŠVE 1,725. S. SLIND NOR 4,296. S. CALDWELL ZDA 7,01...12. A. LAMPIČ SLOŠprint, moški, prosto:1. J.-H. KLÄBO NOR 2:37,112. F. PELLEGRINO ITA +0,363. L. CHANAVAT FRA 1,754. R. HAKOLA FIN 3,235. O. SVENSSON ŠVE 3,846. T. PETERSON ŠVE 6,17