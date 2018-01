Lampičeva do novih dveh točk

J. P.

Lenzerheide - Tekme na prvi postaji tradicionalne novoletne turneje v smučarskem teku, Touru de Ski, je zaokrožilo današnje zasledovanje v prosti tehniki v švicarskem Lenzerheide, ki so se ga najprej lotila dekleta na 10-kilometrski progi, med njimi tudi edina slovenska predstavnica Anamarija Lampič. Začela je kot 21. (vrstni red na štartu je določila dotedanja razvrstitev na turneji), nato pa s 46. časom zasledovanja - za najhitrejšo, Avstrijko Tereso Stadlober, je zaostala debeli dve minuti in četrt - zdrsnila na 29. mesto, vseeno pa ujela novi dve točki. S tem je izenačila svoj tretji najboljši dosežek v olimpijski zimi.

Prireditelji so poželi precej neodobravanja z nerazumljivo potezo, da so morala danes prva v smučino dekleta, čeprav so včeraj tekmovala pozneje kot fantje, sredi popoldneva (ob 15. uri). Tako so se drugič pognala s štarta manj kot dvajset ur pozneje, zato si je Lampičeva želela le ohraniti stik z večjo skupino in tako v ugodnem položaju priti na drugo od treh postaj Toura, v nemški Oberstdorf, ki bo pojutrišnjem gostil šprint v klasičnem koraku, dan pozneje pa še preizkušnjo s skupinskim štartom v prosti tehniki. In to se ji je tudi razmeroma dobro posrečilo.

Vodilno mesto na turneji je zadržala Norvežanka Ingvild Flugstad Østberg, ki je v zasledovanju sicer vpisala četrti čas s 27,5 sekunde zaostanka za Stadloberjevo. Korak z njo sicer drži zgolj rojakinja Heidi Weng, ki zamuja nekaj manj kot pol minute, že tretjeuvrščena Američanka Jessica Diggins pa je krepko minuto in četrt zadaj. Za njenim hrbtom pa je precejšnja gneča, tekmovalke med četrtim in šestim mestom namreč loči pičlih sedem desetink sekunde. Lampičeva za vodilno Norvežanko zdaj zaostaja debele štiri minute.



IZIDI ŽENSKEGA ZASLEDOVANJA

1. (1.) (Nor) 26:48,1

2. (2.) Heidi Weng (Nor) + 27,8

3. (3.) Jessica Diggins (ZDA) 1:16,9

4. (8.) Krista Parmäkoski (Fin) 1:45,9

5. (4.) Sadie Bjornsen (ZDA) 1:46,2

6. (6.) Kerttu Niskanen (Fin) 1:46,6

7. (15.) Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Nor) 1:59,9

8. (13.) Nicole Fessel (Nem) 2:00,3

9. (14.) Petra Novakova (Češ) 2:01,0

10. (12.) Sandra Ringwald (Nem) 2:11,3

29. (21.) Anamarija Lampič (Slo) 4:04,1