Lampičeva tokrat obstala v četrtfinalu

N. Gr., STA

Lahti - Norveška smučarska tekačica Maiken Caspersen Falla je zmagovalka prostega sprinta za svetovni pokal v Lahtiju. Drugo mesto je osvojila Švedinja Stina Nilsson, tretja pa je bila njena rojakinja Hanna Falk. Edina Slovenka, ki se je prebila v zaključne boje, Anamarija Lampič, je obstala v četrtfinalu in zasedla 17. mesto.

Fallova danes ničesar ni prepustila naključju. V močni finalni skupini je prevzela pobudo in se na koncu veselila nove zmage, že 15. posamične v karieri.

»Nisem si mislila, da bom tekla v ospredju, a ko sem na zadnjem spustu imela prednost, sem si rekla, tega ne smem več izpustiti iz nog in rok. Ta zmaga mi veliko pomeni, je nekaj posebnega zame,« je po zmagi povedala Norvežanka Fallova.

Lampičeva je danes znova prikazala dobro predstavo in se edina od trojice Slovenk prebila med najboljših 30. A v četrtfinalu se ji ni izšlo. Zgolj za sekundo je zgrešila tretji najboljši čas po skupinah, ki bi jo kot srečno poraženko popeljal v polfinale. Startala je sicer počasi, prišla v prvi zavoj kot zadnja, a se hitro prebila v ospredje, na mesta, ki so vodila naprej. Potem pa je znova nekaj mest izgubila in kljub odličnemu finišu, kjer je pridobila dve mesti, ostala na nehvaležnem tretjem in bila za sekundo prepočasna za preboj med najboljših 12.

V kvalifikacijah sta obstali drugi dve slovenski predstavnici. Vesna Fabjan je bila v kvalifikacijah 32., Nika Razinger pa 39.

Moški finale je bil povsem drugačen. Fantje so umirjeno startali, nato pa več kot polovico proge tekli v umirjenem tempu in taktizirali. Na predzadnjem spustu je močno napadel vodilni v skupnem seštevku Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, ampak mu je sledil Italijan Federico Pellegrino, pa tudi ostali tekmeci v finalu. Odločil je zadnji spust ter prihod v ciljno ravnino, kjer je imel Pellegrino največ moči, pred trikratnega olimpijskega prvaka Klaeba pa se je presenetljivo prebil še Rus Gleb Retivih. Edini slovenski predstavnik Miha Šimenc je s 46. mestom obstal v kvalifikacijah.

Pellegrino je s to zmago vknjižil tudi nov rekord po številu zmag v tej disciplini, saj je zabeležil že deseto zmago v prostem sprintu v svetovnem pokalu, prej je bil z devetimi na prvem mestu izenačen skupaj z Norvežanom Torejem Arnejem Hetlandom.

Šprint v Lahtiju, izidi:

Moški:

1. Federico Pellegrino (Ita)

2. Gleb Retivih (Rus)

3. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor)

4. Sindre Bjoernestad Skar (Nor)

5. Ristomatti Hakola (Fin)

6. Lucas Chanavat (Fra)

...

46. Miha Šimenc (Slo)

Skupno (po 24. tekmi od 31):

1. Johannes Klaebo (Nor) 1172

2. Dario Cologna (Švi) 953

3. Martin Johnsrud Sundby (Nor) 935

4. Alex Harvey (Kan) 900

5. Aleksander Bolšunov (Rus) 720

6. Maurice Manificat (Fra) 689

7. Hans Christer Holund (Nor) 684

8. Aleksej Poltoranin (Kaz) 656

9. Sergej Ustjugov (Rus) 560

10. Emil Iversen (Nor) 532

...

115. Janez Lampič (Slo) 12

120. Miha Šimenc (Slo) 8

Ženske:

1. Maiken Caspersen Falla (Nor)

2. Stina Nilsson (Šve)

3. Hanna Falk (Šve)

4. Sandra Ringwald (Nem)

5. Ida Ingemarsdotter (Šve)

6. Laurien Van Der Graaff (Švi)

...

14. Anamarija Lampič (Slo)

32. Vesna Fabjan (Slo)

39. Nika Razinger (Slo)

Skupno (po 24. tekmi od 31):

1. Heidi Weng (Nor) 1351

2. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 1159

3. Jessica Diggins (ZDA) 967

4. Krista Paermaekoski (Fin) 847

5. Teresa Stadlober (Avt) 731

6. Charlotte Kalla (Šve) 690

7. Sadie Bjoernsen (ZDA) 674

8. Stina Nilsson (Šve) 570

9. Marit Bjoergen (Nor) 569

10. Kerttu Niskanen (Fin) 560

...

32. Anamarija Lampič (Slo) 153

51. Katja Višnar (Slo) 89

55. Vesna Fabjan (Slo) 72

60. Alenka Čebašek (Slo) 60

88. Nika Razinger (Slo) 11