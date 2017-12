Lani na višji ravni, a slabše volje kot letos

Ljubljana – Sven Hannawald je edini smučarski skakalec, ki je novoletno turnejo (2001/2002) osvojil z zmago na vseh štirih postajah, precej več je bilo tekmovalcev, ki so se v isti zimi trikrat povzpeli na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Nazadnje, pred dvema letoma, je to uspelo Petru Prevcu, ki pa ta čas nikakor ne najde poti iz začaranega kroga.



Kolikor je lepega prinesla novoletna turneja Petru Prevcu pred dvema letoma, toliko razočaranja mu je zadnja, ki jo je končal na skupnem 14. mestu, za konec pa bil v Bischofshofnu 23. Po njej si je vzel nekaj dni premora in izpustil tudi tekmi v Visli ter se nato vrnil v Zakopanah. Tedaj je imel pač za turnejo štirih skakalnic še precej visoke cilje, saj je upal, da mu bo tekmovalni božični premor tik pred potjo v Oberstdorf dobro del in da bo lahko nadgradil rezultate iz uvodnega dela, v katerem je dosegel tri uvrstitve med deseterico, s 3. mestom na prvi tekmi v Ruki pa se enkrat povzpel tudi na stopničke. »Lani sem sicer šel na novoletno turnejo s 33. mestom iz Engelberga, letos grem s 14., a mislim, da sem bil pred letom dni na višji ravni, sem pa bil precej bolj slabe volje kot letos. 'Sekiranja' je tokrat vsekakor manj,« primerja najstarejši od bratov Prevc, ki je bil pred sezono precej zadržan pri napovedih, a da se doslej ni na nobeni tekmi prebil v deseterico, je vendarle novo razočaranje.



»Da, pred sezono res nisem vedel, kakšen je moj domet. Seveda sem upal na več, kot sem dosegel, uvrstitev v najboljšo deseterico bi počasi res prav prišla. Dvakrat sem bil sicer blizu temu, a v drugi seriji nisem zdržal pritiska ali pa so tekmeci dodali plin. Zdaj ne morem ničesar spremeniti,« razmišlja 25-letnik, ki je v Nižnjem Tagilu vpisal eno ničlo, sicer pa so se na zadnjih tekmah njegovi rezultati gibali okoli 15. mesta. Da je v tej sezoni na takšni ravni, se je kar nekako sprijaznil, seveda pa to ne pomeni, da ne skuša dvigniti svoje ravni, da ne upa na čim prejšnje izboljšanje. Ko se enkrat začne sezone, je sicer težko popravljati napake, saj si tekme sledijo ena za drugo, treninga si tekmovalci ne morejo privoščiti toliko, kot bi si želeli, zato vsak premor prav pride, pa četudi se lani ni izkazal za najbolj koristnega. Na treningih so sicer njegovi skoki boljši, a je pač tudi nalet daljši.



»Na treningu je treba čim večkrat ponoviti dobre skoke in si jih zapomniti za tekmo. Res se trudim, da bi jih tudi tu dvignil na višjo raven, a pogosto se mi zgodi, da po odskoku ne pridem najbolje med smuči, v zraku ne pridobivam hitrosti, da bi me neslo proti drugi rdeči črti, tako da se ustavim preblizu prvi. A očitno se nobena sprememba ne bo zgodila z danes na jutri, treba bo korak za korakom spreminjati in utrjevati stvari. Treba je biti vztrajen in potrpežljiv,« pravi ta čas 20. skakalec v skupnem seštevku svetovnega pokala, ki pogosto poudarja potrpežljivost, a mu jo očitno večkrat tudi zmanjka. Tako je namreč moč razumeti, zakaj mu veliko skokov na posamezen dan uspe, vštevši uradne treninge oz. poskusne serije in tekme, nikdar pa vsi: »Ko dvakrat dobro skočiš, takoj misliš, da lahko še kaj dodaš, a ko je enkrat skok izboljšan, ga je treba še nekajkrat ponoviti, ne pa si takoj želeti več.«



Izhodišče pred prvim vrhuncem sezone tako za Prevca ni najbolj obetavno, temu primerni so tudi rezultatski cilji oziroma odsotnost le-teh. »Izboljšati želim skoke, rezultatsko pa smo videli, kje pristanem s povprečnimi. Uvrstitve so zelo realen pokazatelj, česa sem sposoben oziroma koliko so drugi boljši ali slabši,« pravi lastnik enega zlatega orla, ki filma izpred dveh let ne podoživlja, da bi ga morda to poneslo višje. »Si pa rečem, kako so bili tedaj skoki preprosti. Glede na to, da se mi zdaj že nekaj časa ne zdijo, bodo spet v kratkem verjetno zelo težko, a verjamem, da se vendarle lahko vse skupaj izboljša,« še dodaja Prevc, ki po pričakovanjih med glavne favorite turneje – ta se s kvalifikacijami v Oberstdofu začenja jutri – šteje Nemce z Richardom Freitagom, vodilnim v skupnem seštevku, na čelu.