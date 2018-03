Lani najboljši Slovenec, letos brez velikega finala

Planica – Kar nekaj presenečenj oziroma razočaranj je bilo v včerajšnjih kvalifikacijah in mednje vsekakor sodi Domen Prevc. Bil je odličen v Vikersundu, prav tako v včerajšnjem skoku za trening (3.), nato pa se ni uvrstil na tekmo. To pomeni, da je sezono med posamezniki končal, če se bo danes izkazal kot predskakalec, pa bi si vseeno lahko zagotovil nastop na jutrišnji ekipni tekmi.



Domen Prevc je upravičeno računal na visoko uvrstitev v Planici, kjer si je želel skočiti osebni rekord (zdaj 243,5 m), lahko je razmišljal tudi o preboju na zmagovalni oder. A v slabih razmerah z vetrom v hrbet je bil nemočen, zasedel je komaj 53. mesto, potem ko je bil še na jutranjem treningu tretji …



»Idealen skok resda ni bil, je pa bil podoben tistemu za trening in če sem bil z njim tretji, zdaj pa 53., potem nekaj ni v redu, takšna razlika ne bi smela biti. Če so lahko na koncu Stjernena čakali toliko časa, bi se lahko tudi že prej odločili za premor ali pa bi kvalifikacije izvedli pred tekmo, ko naj bi bile razmere bolj stanovitne. A treba je to sprejeti, vendarle gre za šport v naravi,« je dejal Prevc, ki je bil najprej žalosten, nato pa se je v njemu začela nabirati tudi jeza.



Včerajšnji polet gotovo ni bil njegov zadnji v sezoni, saj bo danes nastopil kot predskakalec, ali je bil zadnji tekmovalni, pa bo odločil trener Goran Janus, ko bo izbral skakalce za jutrišnjo ekipno tekmo. Jasno pa je, da se najmlajšemu od bratov Prevc ne bo izpolnila želja, da bi nastopil na zadnji tekmi sezone, saj si ni zagotovil mesta med najboljšimi 30 v skupnem seštevku svetovnega pokala, kar se je še pred kvalifikacijami zdelo mačji kašelj.



Lahti najnižja točka



Če bi si zagotovil nastop na velikem finalu zime, bi si ga skorajda izključno na račun poletov, saj je bil nazadnje v Vikersundu četrti, na Kulmu enajsti, medtem ko je na skakalnicah na treh tekmah zbral komajda sedem točk, štirikrat je ostal brez finala. Posebej je bil razočaran pred norveško turnejo v Lahtiju, kjer je zasedel 49. mesto.



»To je bila moja najnižja točka sezone, ker sem pred tem doma dobro skakal. Če ne bi, bi si rekel, v redu, tudi v Kranju mi ni šlo, a mi je, potem pa sem se v Lahtiju vrnil na točko pred sezono. Psihično me je to močno potrlo,« je razkril 18-letnik, čigar iztekajoča se sezona je bila veliko slabša kot prejšnja, v kateri je dosegel štiri zmage in bil s 6. mestom v skupnem seštevku najvišje uvrščeni Slovenec. Tokrat je izpustil kar nekaj tekem, začenši s celotnim uvodnim mesecem.



»Vedel sem, zakaj ne skačem. Če nisi dober, je vse skupaj samo muka, ne uvrstiš se na tekmo, narediš tri skoke v štirih dneh, to je za skakalca najhuje. Seveda sezona ni bila takšna, kot sem si jo zamislil, a težko bi jo že zdaj analiziral. Za to je potreben čas, da se stvari usedejo v tebi, da v miru razmisliš, kaj se je zgodilo, kaj je bilo dobro in kaj ne. Tudi med sezono nisem razmišljal, kaj se dogaja, sledil sem le navodilom trenerjev, kaj in kako narediti. Oni ti želijo najbolje, imajo izkušnje in v dobri veri sem delal, kar so mi rekli,« pravi Domen Prevc, ki pa vseeno meni, da so področja, na katerih je napredoval.



»Vse skupaj je bolj urejeno, popredalčkano, nimam toliko misli v glavi, ki 'letajo', lažje se osredotočam. Tudi po Lahtiju, ki mi je sicer dal za misliti, sem se prepričeval, da je vse v redu, želel sem se le osredotočiti na naslednjo preizkušnjo in v Vikersundu je bilo nato ok,« je pojasnil najmlajši član slovenske letalne ekipe, ki je ob posamični tekmi v Vikersundu zares odlično nastopil le še na ekipni tekmi svetovnega prvenstva, ko so kolegi računali nanj in jih ni pustil na cedilu, ampak prispeval pomemben delež k srebrni kolajni: »Sem tudi še druge dobre skoke pokazal, a tekme se niso izšle, trening pa je bil boljši. Skoki na SP so rezultatsko in medijsko izstopali, zame osebno pa ne.«