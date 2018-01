Lanišek blizu odra, Kranjca diskvalificirali

J. P.

Saporo - Po včerajšnji zmagi Roberta Kranjca in četrtem mestu Nejca Dežmana so tudi na današnji drugi tekmi celinskega pokala na Japonskem slovenski smučarski skakalci krojili vrh. Anže Lanišek je namreč zasedel četrto mesto, do katerega se je dokopal z odličnim finalnim poskusom, dolgim 134.5 metra. Po prvi seriji je imel namreč šele 14. izhodišče. Vseeno je za stopničkami zaostal zelo izdatnih 18,2 točke. Pri točkah so bili še Tomaž Naglič na 12., Miran Zupančič na 21. in Kranjec na 28. mestu, a je bil včerajšnji zmagovalec eden od trojice finalistov, ki so jih diskvalificirali zavoljo neustrezne opreme. Po prvi seriji je bil četrti osem točk za vodilnim. Praznih rok sta ostala Dežman na 34. in Rok Tarman na 36. mestu.

Zmage se je veselil 25-letni Avstrijec Daniel Huber, ki si je po polovici preizkušnje delil četrto mesto s Kranjcem, v drugo pa za pet točk pustil za seboj tudi Rusa Jevgenija Klimova, čeravno je ta skočil kar 141.5 metra daleč, enako kot v prvi seriji Tom Hilde, ki je pred finalom vodil, v drugo pa zdrknil na tretje mesto. V skupni razvrstitvi po polovici sezone vodi Norvežan Marius Lindvik, ki v Saporo ni pripotoval, ima pa le še 34 točk naskoka pred Dežmanom, ki se lahko v vodstvo zavihti že po jutrišnji še tretji posamični tekmi na skakalnici Okurajama. Po njej se bo karavana vrnila v Evropo, v začetku februarja se bo ustavila tudi v Planici.