Lanišek zagotovil dodatno kvoto tudi za Planico

J. P.

Klingenthal - V senci pravkar končanih 23. zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu so se smučarski skakalci, ki jih v Južni Koreji ni bilo, merili na dveh posamičnih preizkušnjah celinskega pokala v nemškem Klingenthalu. Vikend se je uspešno razpletel tudi za slovensko odpravo, predvsem za 25-letnega Nejca Dežmana, ki je včeraj obtičal tik pod stopničkami na nehvaležnem četrtem mestu, in za 21-letnega Anžeta Laniška, ki je danes pristal na zmagovalnem odru, bil je namreč tretji.

Po polovici tekme osmi

Po polovici preizkušnje ni dišalo po tem, da bo posegel tako visoko, saj je držal šele osmo izhodišče, v finalu pa je član SSK Mengeš potegnil 134 metrov in močno napredoval, v dvoboju za končno tretje mesto je Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda pustil za seboj za pičlih šest desetink točke. Premoč je moral priznati zgolj drugouvrščenemu Poljaku Jakubu Wolnyju in zelo prepričljivemu zmagovalcu, Norvežanu Mariusu Lindviku, ki je bil s skokoma, dolgima kar 140 in 141 metrov, najprepričljivejši v obeh serijah.

Drugi Slovenci daleč od vrha

Drugi slovenski zastopniki niso krojili vrha. Do točk sta se dokopala le še Robert Kranjec na 17. in Dežman na 19. mestu, medtem ko finala niso videli Bor Pavlovčič (32.), ki je bil prekratek za pol točke, Žiga Jelar (34.), Jurij Tepeš (42.) in Tomaž Naglič (45.). Skupno pred zadnjimi šestimi tekmami sezone vodi Lindvik (972 točk) pred Dežmanom (869), Lanišek se je utrdil na petem mestu (795) in je domala že zagotovil dodatno kvoto za prihajajoče tekme svetovnega pokala na Norveškem in v domači Planici.