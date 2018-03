Le Semenič brez nedeljske tekme

J. P.

Lahti - V kvalifikacijah za nedeljsko prvo poolimpijsko posamično preizkušnjo svetovnega pokala smučarskih skakalcev v finskem Lahtiju je bilo uspešnih pet slovenskih predstavnikov, klecnil je zgolj Anže Semenič, ki je s poskusom, dolgim 105 metrov, na 52. mestu uvrstitev na tekmo zgrešil za 4,7 točke. Njegovo usodo sta med drugim delila tudi Norvežan Anders Fannemel, v tej zimi že zmagovalec v Engelbergu, in japonski »fosil« Noriaki Kasai.

Daleč najdaljši Stoch

Najboljši Slovenec v kvalifikacijah je bil Tilen Bartol, ki je vlekel 124.5 metra daleč in zaokrožil deseterico. Jernej Damjan je s skokom, dolgim 122 metrov, zasedel 17. mesto, Anže Lanišek je bil 31. (117 metrov), Domen Prevc 42. (114 metrov), Nejc Dežman, ki se je nazadnje izkazal na tekmah celinskega pokala, pa 45. (112.5 metra). Z naskokom najdaljši je bil Poljak Kamil Stoch, vodilni v svetovnem pokalu, ki je potegnil do 134.5 metra in prvega izzivalca, rojaka Dawida Kubackega (130.5 metra), ugnal za 3,8 točke.

Brez Prevca in Janusa

Za njima so se zvrstili trije Nemci na čelu z Markusom Eisenbichlerjem (128 metrov). Jutri bo v Lahtiju najprej na sporedu ekipna tekma s štartom ob 16.30 po srednjeevropskem času, nedeljska posamična se bo začela uro prej. Na Finsko ni odpotoval Peter Prevc, ki mu to prizorišče ne ustreza in se bo raje v miru pripravljal na norveško turnejo in planiški finale sezone, zaradi bolezni pa sta v domovini ostala tudi mladi Timi Zajc in glavni trener Goran Janus, tako da slovensko odpravo ta konec tedna vodi njegov pomočnik Nejc Frank.