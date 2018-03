Lea Einfalt iz smučarskega teka v biatlon, Uroš Velepec tik pred vrnitvijo (VIDEO)

J. P.

Ljubljana - Vodstvo biatlonskih reprezentanc je na današnji novinarski konferenci potegnilo črto pod olimpijsko zimo, vodja panoge pri Smučarski zvezi Slovenije Janez Ožbolt pa je, kot navaja STA, sezono ocenil za uspešno. Izpostavil je srebrno kolajno Jakova Faka iz Pjongčanga in njegovo šesto mesto v končni razvrstitvi svetovnega pokala.

Osmi v pokalu narodov

»Fantje so bili v pokalu narodov osmi, kar je fantastično. Dekleta so blestela malo manj, a so ostala med najboljšimi 23 ekipami in zadržala kvoto treh tekmovalk v prihodnji zimi. Ne smemo pozabiti dvanajstega mesta Urške Poje na olimpijskih igrah, pri fantih sta izstopala še Klemen Bauer, ki je bil ves čas blizu najboljšim, in Miha Dovžan, ki je večkrat posegel po točkah,« je ocenil Ožbolt.

Baza je ozka

Vidi tudi že pot do še boljših dosežkov v prihodnje, saj med mladimi izstopata Pojetova in Alex Cisar: »Verjamem, da bo šlo v podobnem ritmu naprej, saj ne smemo biti odvisni le od enega tekmovalca, ki dosega vrhunske rezultate. To bi radi spremenili, toda baza je ozka. V letu ali dveh se tega seveda ne da.«

Rezultati navzgor

Podobna je tudi ocena prvega trenerja Tomaša Kosa: »Naš prvi adut Jakov je v Koreji pokazal tisto, kar si je želel. Pozitivno bi ocenil celotno ekipo, izidi so šli, v primerjavi s prejšnjimi sezonami, navzgor, za nekatere je bila to najuspešnejša zima v karieri. Računali smo na generacijsko luknjo, zato smo postavili sistem dela z mladimi. V dveh, treh letih bi lahko dobili nekaj novih biatloncev, ki bodo zapolnili vrzel. Vsaj med moškimi je nekaj potencialnih kandidatov za dobre dosežke tudi med člani.«

Erženova končala kariero

Kosu se pogodba z reprezentanco po sezoni izteče, a ne skriva, da bi rad nadaljeval delo tudi po 18 letih. Ožbolt je potrdil usmeritve za novo sezono: po poškodbi hrbta se vrača Rok Tršan, novinka pri dekletih bo dosedanja smučarska tekačica Lea Einfalt, ki se že privaja na streljanje. Žal je kariero zapečatila Anja Eržen, obetajo se tudi trenerske rošade, saj je blizu vrnitve v domovino Uroš Velepec. Dogovora zaenkrat še ni, več bo znano v dveh tednih.

Kmalu po veliki noči

Velepec, ki je pred tremi sezonami odšel v Ukrajino in vodil tamkajšnjo žensko ekipo, ne skriva, da bi se rad vrnil tudi iz osebnih razlogov, da bi preživel več časa z najbližjimi: »Imam tudi druge ponudbe, a najlepše je delati doma. V tem trenutku je še prezgodaj, da bi potrdil vrnitev, saj si ob tem želim tudi razmere, ki si jih tekmovalke in tekmovalci zaslužijo. Vse bo jasno v nekaj dneh, verjetno kmalu po veliki noči.«

Kaj je z Gregorinovo?

Ožbolt se je za konec dotaknil še stanja dopinške grešnice Teje Gregorin, ki ima do 7. aprila čas, da napove zagovor pri mednarodni zvezi, sledilo bo zaslišanje in izrek kazni ali oprostilni sklep. V pripravah na novo sezono čaka vodstvo slovenskega biatlona veliko izzivov. Septembra bo v Poreču tudi volilni kongres mednarodne zveze, na katerem bo Pokljuka kandidirala za izvedbo svetovnega prvenstva leta 2021 ali 2023.