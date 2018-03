Planičarji letos ne pričakujejo dobička

Planica – Prireditelji finala sezone v smučarskih skokih v Planici so si zaslužili odlično oceno za organizacijsko plat dogodka. Kakšen bo poslovni izid, bo znano čez en mesec, je včeraj povedal generalni sekretar OK Planica Primož Finžgar. Nadeja se, da se bo izšlo s pozitivno ničlo.



Planiško tekmovanje je v preteklosti prinašalo dobiček, letos pa ga Finžgar in njegova ekipa ne pričakujeta. OK Planica namreč financira tudi kandidaturni postopek za nordijsko svetovno prvenstvo pod Poncami leta 2023, kar po Finžgarjevih besedah znaša prek 200.000 evrov. Naložba je bila tudi januarska tekma za svetovni pokal v smučarskih tekih, ki se sama ni pokrila, izgubo, ki jo je ustvarila, bodo vzeli iz malhe planiškega finala. »Ko bomo vse sešteli, upam, da bomo na ničli,« je ocenil Finžgar.



Letošnji proračun planiškega finala sezone je znašal 2,3 milijona evrov, Finžgar pravi, da je ta po vseh plateh, predvsem organizacijski in finančni, neprimerljiv z morebitnim nordijskim SP, saj to traja dva tedna, proračun pa znaša več kot 10 milijonov evrov.



Za vstopnico 29 evrov



Sponzorski prispevek v blagajno planiškega finala sezone v smučarskih skokih je skozi leta konstanten, tudi televizijska pokritost je enaka, sodelovanja s pokrovitelji so dolgoletna, spreminja se le prihodek z naslova prodanih vstopnic. »Pričakovali smo, da se bo zbralo okoli 5000 več obiskovalcev. Številke so bile obvladljive, zato je vse potekalo gladko,« je poudaril Finžgar.



V štirih dneh se je zbralo 58.400 gledalcev. Vsak je zapravil vsaj 29 evrov, kolikor je moral odšteti za vstopnico, če si je privoščil še kaj za pod zob (hamburger je stal 9 evrov) in topli napitek (za čaj je bilo treba odšteti 2,50 evra), je bil še ob dodatnih 11,50 evra. Dve osebi sta ob tem skromnem priboljšku na planiškem prizorišču pustili 81 evrov.



Promocije ne potrebujejo



»Uspehi slovenskih skakalcev pomembno vplivajo na obisk. Če jih ni, ne pridejo v tako velikem številu. Je pa baza planiškega občinstva stanovitna. Letošnji obisk je na ravni tistih iz preteklosti, ko naša reprezentanca ni imela vidnejših rezultatov,« je komentiral Finžgar. Planičarji so pričakovali več Norvežanov. »Cvetna nedelja je pri njih velik družinski praznik. Kadar nam tekma pade na ta termin, imamo manjši obisk z Norveške. Preostali tuji obiskovalci pa ponavadi v največjem številu pridejo iz države, iz katere prihaja dobitnik velikega kristalnega globusa,« je dejal. Letos so to bili Poljaki.



Se ukvarjajo s promocijo v tujini, ali ljudje pridejo sami? »Skoke spremljajo zvesti gledalci, ki vedo, kaj se dogaja v tem športu. Da bi množično prihajali v Planico, ker so nekje zasledili reklamo, tega ni. Za promocijo svetovnega pokala v smučarskem teku smo vložili preveč denarja, trikrat manj smo dobili prihodkov od vstopnine kot smo vložili,« je razkril. Pri finalu skakalne sezone so torej privarčevali s promocijskega gledišča.



Letos je v Planici vse gladko teklo, prometna ureditev je bila brezhibna. Kje imajo prireditelji še rezerve? »Vsako leto delamo neke korake naprej, ampak ti so vsako leto manjši. Odkar imamo nordijski center, imamo infrastruktro postavljeno, zadeve pod nadzorom, z manjšimi koraki lahko nadgrajujemo prireditev, ne pričakujemo pa revolucionarnih sprememb,« je še dejal Finžgar.