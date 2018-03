Lindsey Vonn z 82. zmago, Sofia Goggia s smukaškim globusom

Italijanko in Američanko so v končni razvrstitvi discipline ločile pičle 3 točke. Na stopničkah v Åreju še Alice McKennis.

J. P.

Åre - Volk je bil sit in koza cela. Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn se je na finalnem smukaškem dejanju olimpijske sezone svetovnega pokala v švedskem Åreju dokopala do svoje že 82. zmage na preizkušnjah te ravni (od rekorda Ingemarja Stenmarka je zdaj oddaljena zgolj še štiri zmage), Italijanka Sofia Goggia, sicer olimpijska šampionka v kraljevski disciplini, pa je z drugim mestom zadržala tri točke naskoka pred Vonnovo v smukaški razvrstitvi svetovnega pokala in se razveselila svojega prvega malega kristalnega globusa v karieri. V igri je bila tudi že lani, pa ji ga je izpred nosa izmaknila Mariborčanka Ilka Štuhec, ki ga zaradi poškodbe ni mogla braniti.



Američanka ima sicer v vitrini že osem smukaških globusov, ki jih je - z izjemo zime 2013/14 - kot po tekočem traku osvajala med sezonama 2007/08 in 2015/16. Danes bi jim dodala devetega, če bi se med njo in Italijanko vrinila vsaj še ena tekmica, kar pa je bilo domala nemogoče, saj je bila na zelo skrajšanem smuku, najkrajšem doslej v svetovnem pokalu (niti ena od 25 tekmovalk ni presegla minutne meje), razlika med njima pičlih šest stotink. Zobe je sicer pokala Lindseyjina rojakinja Alice McKennis, zmagovalka včerajšnjega treninga, ki je štartala med zadnjimi in z le 28 stotinkami zamude pristala na tretjem mestu. Zanjo je bila to prva uvrstitev v deseterici po več kot petih letih oziroma senzacionalni zmagi v St. Antonu. Slovenk danes na štartu ni bilo, ob 13.15 čaka smukaški finale še moške.

Lindsey Vonn se bliža Ingemarju Stenmarku. Foto: Marco Trovati/AP.

