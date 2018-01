Lisičke pripravljene na tekme, proga prav tako (FOTO)

N. Gr.

Kranjska Gora - Zlata lisica letos domuje v Kranjski Gori, a pričakovanja ostajajo visoka. Kranjsko Goro je zajelo obdobje toplejšega vremena, a bojazni za izpeljavo sobotnega veleslaloma in nedeljskega slaloma ni. Predvsem v soboto naj bi bil teren dober tudi za tekmovalke z višjimi štartnimi številkami, v nedeljo pa bo veliko odvisno od nočnih temperatur v Podkorenu.

Pričakovanja v slovenskem taboru so po dobrih uvrstitvah v Lienzu velika. »Nekaj težav smo imeli, predvsem zato, ker smo treninge planirali glede na teren v Mariboru, a smo na srečo že dovolj zgodaj predvideli, da se bo selitev zgodila in se prilagodili. Nočem obremenjevati tekmovalk z napovedovanjem izidov, a je jasno, kaj si želimo, že na začetku sezone sem jasno povedal, da bosta domači tekmi eden od treh velikih ciljev sezone,« je začel glavni trener Denis Šteharnik.

V slalomu Ani Bucik ne gre vse po načrtu, zdelal jo je silovit ritem zadnjih tednov, za nameček ima še nekaj težav s smučmi. A se Primorka zaveda, da izvor njenih težav niso smuči in ostaja na preverjenem materialu: »Zadnje obdobje je bilo za slalomistke težko, a tako pač je, če spadaš med najboljše, s tem se moram sprijazniti in se spopasti. Teren v Mariboru mi je bolj všeč, a sem v Kranjski Gori večkrat trenirala, tako da težav s poznavanjem terena zagotovo ne bo.«

Ana Drev bo v veleslalomu ciljala vsaj na deseterico, slovenski apetiti pa segajo še višje: » Rezultatski napredek v veleslalomu v zadnjem obdobju je zelo dobro vplival name, sem sproščena, pozitivno je tudi, da druga drugo na treningih ženemo naprej in smo si konkurenca. V Lienzu sem bila prav vesela, da sem enkrat jaz v cilju čakala in navijala za reprezentančne kolegice. Proga tukaj v Kranjski Gori mi je veliko bolj všeč kot na Pohorju in komaj že čakam domačo tekmo.«

