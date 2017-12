Lisičke še sedmič v Kranjski Gori?

Maribor - Pogled na pohorsko progo, ki naj bi prvi januarski konec tedna gostila tradicionalni ženski smučarski tekmi za svetovni pokal, ob 10. uri zjutraj, ko so po najbolj kritičnem delu terena mariborski lisjaki razgrnili sneg, ni kazal nič obetavnega. Čeprav generalni sekretar organizacijskega odbora 54. Zlate lisice Srečko Vilar, vodja tekmovanja Mitja Dragšič in njuna ekipa še niso vrgli puše v koruzo, vse kaže, da bodo Štajerci prireditev primorani še devetič preseliti na drugo prizorišče, sedmič v Zgornjesavsko dolino.

Čeprav so bile še pred dnevi možnosti za izvedbo lisičkinih preizkušenj na Pohorju polovične, je tehtnica nakazala, da je narava porazila izkušene mariborske delavce. Zmagale so visoke temperature (dopoldan so namerili devet stopinj Celzija) in dež.



Zlato lisico so zaradi težav z vremenom štajerski prireditelji v preteklosti osemkrat prestavili na drugo prizorišče. Foto: Tadej Regent/Delo

Mariborčani bodo jutri na uradnem snežnem pregledu gostili predstavnika Mednarodne smučarske zveze Hansa Grogla. Ta bo v sodelovanju s šefom svetovnega pokala Atlejem Skårdalom imel zadnjo besedo.

Povsem drugačna je slika v Podkorenu, kjer imajo več kot pol metra snega, konec tedna pa pričakujejo tudi mraz.