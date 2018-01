Martin Čater vnovič v petnajsterici

J. P.

Garmisch-Partenkirchen - Lanski svetovni prvak iz St. Moritza, švicarski alpski smučar Beat Feuz, se je na smuku za svetovni pokal na sloviti progi Kandahar razveselil jubilejne desete zmage na preizkušnjah te ravni, sedme smukaške. Do nje se je dokopal tudi s pomočjo najhitrejšega na obeh uradnih treningih, Italijana Christofa Innerhoferja, ki je odlično začel, nato pa zdrsnil, pristal na boku, izgubil ritem in ogromno hitrosti, vseeno pa smučal naprej, a se moral zadovoljiti s 14. mestom z »le« 1,15 sekunde zaostanka za Švicarjem. Feuzu sta na zmagovalnem odru družbo delala Avstrijec Vincent Kriechmayr in Italijan Dominik Paris, ki sta si s po 18 stotinkami zamude razdelila drugo mesto.

Tudi v slovenskem taboru so bili lahko z iztržkom zadovoljni. Miha Hrobat je odstopil, zato pa sta Klemen Kosi in Boštjan Kline vpisala do stotinke enak čas (+ 1,81) in končala na 25. mestu, medtem ko je v tej sezoni najprepričljivejši Slovenec v hitrih disciplinah Martin Čater zaokrožil petnajsterico, zaostal pa 1,17 sekunde za zmagovalcem in pičlih 18 stotink za deseterico. »Ko se Martin spravi v svoj tajming, lahko odsmuča dobro; ko se odloči in začuti, da lahko nekaj stori, pride do lepega rezultata. Ekipno smo lahko zadovoljni, v zadnjih dveh dneh smo se dobro pripravili na to tekmo. Klemen je verjetno povečal kvoto na štiri mesta, zato ga moram pohvaliti. Borimo se iz tekme v tekmo, vsak ima svoje težave in poskušamo jih reševati,« je strnil vtise glavni trener Peter Pen.

Čater pa je dodal: »V Wengnu, pa tudi že prej, sem imel nek ritual, da stopnjujem na treningu in dam potem na tekmi res maksimum. Tudi tokrat sem poskušal kar najbolj napasti, čeprav z zgornjim delom nisem najbolj zadovoljen. Spodaj pa sem se z borbo in dobrim smučanjem kar držal in nisem izgubil preveč. Rezultat je kar lep, predvsem pa potrditev, da dobro delamo.« Petindvajsetletnik je s 15. mestom vpisal svojo drugo najboljšo smukaško uvrstitev v svetovnem pokalu, po enajstem mestu izpred dveh tednov na klasiki v Wengnu. Jutri čaka tekmovalce v Garmischu še veleslalom z začetkom prve proge ob 10.30 in s finalom tri ure pozneje.



IZIDI

1. Beat Feuz (Švi) 1:55,39

2. Vincent Kriechmayr (Avs) + 0,18

2. Dominik Paris (Ita) 0,18

4. Aksel Lund Svindal (Nor) 0,28

5. Hannes Reichelt (Avs) 0,36

6. Peter Fill (Ita) 0,49

7. Thomas Dressen (Nem) 0,53

8. Matthias Mayer (Avs) 0,64

9. Roger Brice (Fra) 0,83

10. Emanuele Buzzi (Ita) 0,99

15. Martin Čater (Slo) 1,17

25. Klemen Kosi (Slo) 1,81

25. Boštjan Kline (Slo) 1,81

Miha Hrobat (Slo) odstopil