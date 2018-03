Mastnak je šel predvsem uživat

Ljubljana – Ta konec tedna bo padel zastor na sezono svetovnega pokala v smučarskem krosu in deskanju na snegu v paralelnih disciplinah, še zadnjo priložnost za dokazovanje v olimpijski zimi bosta imela tudi junaka zadnjih tekem – Filip Flisar, ki je sezono rešil s 3. mestom v Rusiji, in Tim Mastnak, ki si je v Scuolu prvič pokoril konkurenco.



V Winterbergu, ki bo danes gostil posamično in jutri še ekipno preizkušnjo deskarjev, ne bo bronastega olimpijca Žana Koširja, ki je že pred tem napovedal, da namerava prihodnji teden nastopiti zgolj še na DP na Rogli, sinoči pa se je v rodnem Tržiču udeležil sprejema pri županu. Znova bo pod drobnogledom Mastnak, ki je v zadnjih dveh preizkušnjah dvakrat stal na stopničkah – na najnižji v Turčiji in najvišji v Švici. Želel bi si, da bi se sezona še nadaljevala: »V Nemčijo grem v prvi vrsti uživat. Počutim se izvrstno, pa čeravno te discipline nisem veliko treniral. Tudi na slalomski deski so občutki pravi.« Tim bo nato zagotovo tekmoval tudi na domači Rogli, obdobje po sezoni pa izkoristil za trening in testiranje novih desk in podložnih plošč, tudi na smuči bo šel, saj bi rad opravil izpit za učitelja smučanja.



Med tistimi, ki jim je paralelni slalom celo ljubši od veleslaloma, ki je v zadnjih sezonah postavljen v prvi plan (tudi na račun tega, da je olimpijska disciplina), je zagotovo Rok Marguč, ki je navsezadnje najvidnejši uspeh v karieri, naslov svetovnega prvaka, osvojil v slalomu. V Winterbergu je predlani stopil na zmagovalni oder s 3. mestom, vselej, ko je tekmoval na tem prizorišču, pa se je prebil v izločilne boje. »Slalome sem že kar nekoliko pogrešal, res škoda, da jih je v koledarju tako malo. V Winterbergu rad nastopam zaradi brezhibne izvedbe, nemške natančnosti, lepega slalomišča.« Po posamični preizkušnji bo jutri na sporedu še ekipna, ki se je Rok zagotovo ne bo udeležil, v tandemu z Glorio Kotnik bo nastopil boljši iz dvojice Mastnak – Jure Hafner na današnji tekmi. Če se nobenemu od njiju ne posreči napredovanje v finalne boje, bo v prednosti Tim. »V torek smo kakovostno trenirali na Rogli, razlogov za optimizem nam ne manjka. Precej toplo je, tudi obeti niso najboljši, a tako pač je pri športih na prostem,« je poudaril trener Izidor Šušteršič.



Flisar brez kvalifikacij



Zadnja preizkušnja sezone pa je tudi pred Filipom Flisarjem, ki je v Pjongčangu s 7. mestom nakazal vzpon forme ob koncu tekmovalne zime, potrdil pa ga je pred dvema tednoma v Sončni dolini, ko je vendarle končal na stopničkah kot tretji. Današnji izziv v francoskem Megevu bo nekoliko neobičajen, kajti tekmovalcem ne bo treba v kvalifikacije, saj ima pravico nastopa le najboljših 32 v razvrstitvi svetovnega pokala. Mariborčan po neuspešnem januarju drži dvajseto mesto, ker pa nekaterih najboljših v Franciji ne bo, bo nosil štartno številko 16 in se bo v osmini finala v zeleni majici pomeril s Francozom Jonathanom Midolom ter Švicarjema Timom Müllerjem in Marcom Bischofbergerjem, vodilnim v svetovnem pokalu. Na tem prizorišču je Filip v preteklosti doživel že vse: zelo spodoben nastop s 6. mestom, ponesrečeno predstavo s 26. mestom in odstop.