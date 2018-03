Mastnak v polfinalu odpravil Marguča in v finalu še Koširja

Deskarji so se po koncu sezone svetovnega pokala na Rogli pomerili v paralelnem veleslalomu za evropski pokal in DP.

J. P.

Rogla - Takoj po koncu uspešne olimpijske sezone svetovnega pokala so se slovenski deskarji na snegu v alpskih disciplinah, v polni zasedbi, pomerili na paralelnem veleslalomu za evropski pokal na Rogli, ki je štel tudi za državno prvenstvo. V moški konkurenci so na zmagovalnem odru končali vsi trije slovenski junaki zime: Tim Mastnak, Žan Košir in Rok Marguč.

5 oziroma 14 stotink

Mastnak, ki je nedavno v Scuolu vpisal krstno zmago na tekmah najvišje ravni, je v četrtfinalu odpravil neugodnega Švicarja Kasparja Flütscha, v polfinalu za pet stotink Marguča, ki je v sezoni dvakrat stopil na zmagovalni oder v svetovnem pokalu, v velikem finalu pa še bronastega olimpijskega junaka iz Pjongčanga Koširja, od katerega je bil hitrejši zgolj za 14 stotink.

Izločil svojega trenerja

Košir je v polfinalu odpravil Japonca Masakija Šibo, v četrtfinalu pa izločil kar svojega trenerja Jerneja Demšarja, ki se je priložnostno vrnil v tekmovalni pogon. V ženski konkurenci je državna prvakinja pričakovano postala Gloria Kotnik, ki pa je v točkovanju evropskega pokala premoč priznala dvema Azijkama, zmagala je Korejka He-rim Džong. Jutri bo na Rogli še druga mednarodna preizkušnja.