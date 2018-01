Mesec dni pred OI težave z opremo

Kranjska Gora – Smučarski praznik je kljub selitvi iz Maribora v Podkoren ponudil zelo lepo podobo, tako na smučišču kot ob njem. Rezultatski voz so tokrat naprej potegnile veleslalomistke, zaskrbljujoče so težave Ane Bucik v slalomu, še najbolj pa nekonkurenčne smuči švicarskega proizvajalca, ki ne usliši želja slovenske reprezentance.



Glavni trener ženskega dela reprezentance Denis Šteharnik v tej sezoni največ stavi na veleslalomistke, ki ga niso razočarale niti v Kranjski Gori. Strokovna javnost je več pričakovala od Ane Drev, a je zato v ospredje stopila Tina Robnik, svoje pa dodala še domačinka Meta Hrovat. Po Lienzu so tako še drugič zapored tri Slovenke končale v prvi dvajseterici, veleslalomski napredek je očiten. »Lahko bi se izteklo tudi bolje, a sem z doseženim v veleslalomu zadovoljen, v slalomu pa nekoliko manj. Dobro je, da med veleslalomistkami ves pritisk ni le na Ani Drev, v ekipi se je ustvaril zdrav prestiž, na treningih druga drugo 'preganjajo' in to nas dela še boljše. Štiri leta smo delali za to, da bomo kot ekipa med najboljšimi, da ne bodo izstopale le posameznice. Žal smo pred desetimi leti izgubili stik z vrhom in zdaj, ko smo nazaj, si nikakor ne smemo dovoliti, da se kriza ponovi še enkrat,« je bil odločen prvi mož ženske reprezentance.



Že v minuli sezoni je Ana Bucik nanizala nekaj dobrih slalomskih uvrstitev, zato je bilo pričakovati, da bo v olimpijski naredila še korak naprej. A je Primorka zašla v rezultatsko krizo, po kateri je izpadla iz prve jakostne skupine, odstopi in niz slabših uvrstitev so močno načeli tudi njeno samozavest. Po nedeljskem odstopu je priznala, da se v tem trenutku počuti izgubljeno in da nujno potrebuje vsaj en dober nastop, da si povrne samozavest, Šteharnika pa težave ne skrbijo preveč. »Pri Ani se je spremenilo precej stvari, v minuli sezoni je med dobitnice točk prihajala iz ozadja in so bile uvrstitve okrog 20. mesta uspeh, zdaj pa ima dobre štartne številke in to niso več rezultati, ki bi jo zadovoljili. Ob tem vztrajamo tudi pri veleslalomu, ker je dovolj dobra tekmovalka, da smuča v dveh disciplinah, je pa zato njen ritem veliko bolj naporen in ne gre vse po načrtih,« Šteharnik razkriva ozadje težav, obenem pa ostaja miren: »Gre za prehodno obdobje, prestati ga mora vsaka mlada tekmovalka. Skrbelo bi me, če bi na treningih smučala slabo, tako pa je v slalomu izvrstna, tudi v veleslalomu pa je velikokrat hitrejša od Drevove, Robnikove in Hrovatove, le vprašanje časa je, kdaj se ji bo spet odprlo.«



Težave pa niso le v smučanju slovenskih reprezentantk, švicarski opremljevalec smuči Stöckli ima v tej sezoni obilico težav. Občutili so jih slovenski smukači, ki s pretirano mehkimi smučmi ne razvijejo konkurenčne hitrosti, podobne težave imajo tudi slalomistke. »Nima smisla, da skrivamo težave, ker so na daleč vidne. Pred to sezono je moral Stöckli veliko časa nameniti razvoju novih veleslalomskih smuči, potem je tu Viktoria Rebensburg in šele na koncu na vrsto pridemo mi, ker skoraj nobena druga tekmovalka v svetovnem pokalu nima Stöcklijevih smuči. Zaradi opreme dosegamo vsaj pet mest slabše uvrstitve,« opozarja Šteharnik. Do olimpijskih iger je le še mesec dni, zato menjava opremljevalca smuči ne pride v poštev. Če Stöckli do tekem v Pjongčangu ne bo postregel z nujno potrebnimi izboljšavami, bodo z drugačnimi nastavitvami in dolžino smuči iz tistega, kar imajo, poizkušali iztisniti največ, kar lahko. Po sezoni pa bo nastopil čas za temeljito analizo in premislek o spremembah, tako v ženskem delu ekipe kot v moškem.