Meta Hrovat: Takšne zahtevne proge mi zelo ustrezajo

Glavni trener Denis Šteharnik: Dogovorili smo se za popoln napad, punce so se vrgle na progo in dirkale.

J. P.

Lenzerheide - »Šele ko so ostale punce prišle do mene, sem se začela zavedati, da sem res tretja. Še zdaj premlevam, kaj se je sploh zgodilo. Nisem bila ravno domača na odru, zato sta mi Tessa Worley in Viktoria Rebensburg pomagali in me usmerjali. Zanimivo je videti, kako dekleta to počnejo rutinsko, saj se tega učiš iz tekme v tekmo in se navajaš na to,« je, še krepko pod vtisom prvih stopničk na tekmah svetovnega pokala, ki jih je osvojila z današnjim tretjim mestom na veleslalomu za svetovni pokal v Švici, opisala nepozabne občutke 19-letna alpska smučarka Meta Hrovat, ki je v finalu pridobila kar enajst mest.

»Proga je bila lepa, toda zelo zahtevna, takšne pa mi, kot sem že večkrat ponovila, zelo ustrezajo. Tudi danes je bilo tako. Nisem popustila, rekla sem si, da grem do konca in se borim. S prvim nastopom sem bila zadovoljna, toda ne povsem, vedela sem, da je mogoče tudi še bolje. Sem pa bila presenečena nad 14. časom, saj sem imela slabši občutek. V drugo pa sem si že na ogledu rekla, da bom pokazala predstavo, kot jo znam, in posrečilo se mi je. Vesela sem bila, ker sem prevzela vodstvo, še zdaleč pa si nisem predstavljala, da bo to zadostovalo za stopničke. Tudi v tem nastopu so bile še rezerve,« je razlagala najstnica iz Kranjske Gore.

Ana Drev: Smučala sem dobro z izjemo večje napake na prvi progi. Foto: Stefano Rellandini/Reuters.

Njen uspeh je s petim mestom dopolnila Ana Drev, ki je tako vpisala najboljši rezultat olimpijske sezone: »Smučala sem dobro z izjemo večje napake na prvi progi. Drugi odseki so bili kar spodbudni. V finalu sem to le še nadgradila. Strmina mi ni vzela preveč časa, nadaljevala sem podobno kot prvič, le da brez napake. Lepo je bilo spremljati, kako so zelo uspešne veleslalomistke v cilju zaostajale za nama. Bil je super dan, vesela sem, da se mi je najboljši nastop posrečil prav pred olimpijskimi igrami, kar mi bo zagotovo v dodatno samozavest.«

Zadovoljstva pa ni skrival niti glavni trener Denis Šteharnik: »Teren je bil zelo zahteven, vendar pa vsaj podlaga ni bila preveč trda. Proga je bila precej zavita. Včeraj smo pri večerji rekli, da gremo po še en ekipni uspeh in pokažemo, kdo smo. Na prvi progi je bilo malo preveč zadržanosti oziroma spoštovanja do postavitve. V drugo sem jo postavil z dvema, tremi zankami, ki so jih punce zvozile, kot je bilo treba. Dogovorili smo se za popoln napad in to so upoštevale. Vrgle so se na progo in dirkale. Vseskozi smo vedeli, da so blizu, da so dobre, toda za uvrstitev med pet, šest je potrebno popolno tveganje. Dvema se je danes to posrečilo, Tini Robnik se pa še bo. Čestitke tudi Ani Bucik za nove veleslalomske točke.