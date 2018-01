Mikaela Shiffrin na Sljemenu velik korak pred konkurenco

Prvo izzivalko Wendy Holdener je pustila za seboj za več kot sekundo in pol, pri točkah Maruša Ferk in Ana Bucik.

Zagreb - Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin se je na slalomu za svetovni pokal na zagrebškem Sljemenu veselila že 38. zmage na tekmah te ravni, 28. slalomske, sedme v olimpijski sezoni in tretje doslej na hrvaškem prizorišču. Da jo bo danes domala nemogoče sklatiti z vrha, je dokazala že na prvi progi, na kateri si je pred prvo izzivalko, Švicarko Wendy Holdener, zagotovila astronomsko prednost skorajda sekunde in pol (+ 1,41), v drugo pa je dodala še 18 stotink in le Švicarko ugnala za manj kot dve sekundi, že tretjeuvrščena Švedinja Frida Hansdotter je bila zanjo prepočasna za 2,11 sekunde.

Nastopile so tudi štiri Slovenke, dve sta se prebili v finale, medtem ko sta Klara Livk in najstnica Meta Hrovat ostali praznih rok - prva je na 34. mestu trideseterico (zanjo bi bila prva v karieri) zgrešila za 19 stotink, medtem ko je druga po zadnjem merjenju vmesnega časa odstopila. Boljša od slovenskih finalistk je bila izkušenejša Maruša Ferk, ki je imela po polovici tekme 26. izhodišče, v drugo pa napredovala na 18. mesto. Z Ano Bucik je bilo ravno obratno: na prvi progi je vpisala enajsti čas (resda z več kot tremi sekundami zamude za vodilno Američanko), na drugi pa ni našla pravega ritma in je zgrmela po razpredelnici precej navzdol, na končno 24. mesto.

Jutri se bodo na Sljemenu merili še slalomisti, tudi slovenska zastopnika Štefan Hadalin in Žan Kranjec. Štart prve proge bo ob 12.45, finala pa ob 16.30.

Maruša Ferk: V športu ni meja

»V Zagrebu je vselej lepo, ker navijajo za nas, slišiš jih od štarta do cilja. V športu ni meja, tu nas vedno lepo sprejmejo in dobro bodrijo. To je nekakšna generalka za domačo tekmo, ki mi bo letos še bližje - v Kranjski Gori, kjer se počutim še bolj doma. Preizkušnje si sledijo ena za drugo, ritem je kar naporen. Leta nisem dobro končala, sem ga pa bolje začela. Zdaj bo treba le še navzgor, ker vem, da sem tega sposobna. Danes sem v finalu priobila tri stotinke; ko odpeljem dobro, se lahko zavihtim na visoka mesta,« je strnila vtise Maruša Ferk.

Ana Bucik je bila manj zgovorna: »Že od štarta nisem ujela pravega ritma. Proga je bila precej zavita, torej nisi smel biti pod kolom, kar se meni ni posrečilo, zaostanek pa se je le nabiral. Razmere so bile, glede na vreme, solidne, vseeno se je dalo smučati hitro. Kak dan priprav za domačo tekmo zagotovo bo, kaj dosti pa ne, saj se bo treba po napornih zadnjih dneh tudi spočiti.«

Pod osvojeno je črto potegnil tudi glavni trener Denis Šteharnik: »Ne gre po načrtih. V prvem nastopu je bila podlaga ledena za štiri ali pet številk, potem pa se je led prebil, spodaj je bil moker sneg. Tako je bilo nekje do številke 18, nato pa spet trda podlaga. Višje številke so imele celo boljšo progo. Glede na snežne razmere in visoke temperature so spet pripravili vrhunsko tekmo, za kar gre vsa pohvala organizatorjem. Dobro je, da so začeli pravočasno polivati, tudi proge za trening so bile dobre. Dekleta? Klari je manjkalo zelo malo, tudi Meta je bila na dobri poti do točk. Pozna se dobro delo v evropskem pokalu, punce, ki jih dobimo od tam, ne zaostajajo veliko. Maruša je v finalu izkoristila štartno števiko, tudi smučala je bolje. Ana pa je utrujena od Osla in od zdajšnjega tekmovalnega ritma, nikakor ne najde pravih občutkov.«

IZIDI

1. (1.) Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:53,07

2. (2.) Wendy Holdener (Švi) + 1,59

3. (5.) Frida Hansdotter (Šve) 2,11

4. (3.) Petra Vlhova (Slk) 2,24

5. (4.) Bernadette Schild (Avs) 2,38

6. (9.) Katharina Gallhuber (Avs) 2,91

7. (12.) Erin Mielzynski (Kan) 2,96

8. (8.) Katharina Liensberger (Avs) 3,20

9. (7.) Melanie Meillard (Švi) 3,33

10. (21.) Anna Swenn Larsson (Šve) 3,34

18. (26.) Maruša Ferk (Slo) 4,23

24. (11.) Ana Bucik (Slo) 4,83

____________________________

34. Klara Livk (Slo)

Meta Hrovat (Slo) odstopila