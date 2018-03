Mikaela Shiffrin z zmago potrdila mali globus

Do točk sta se na predzadnjem slalomu sezone v Ofterschwangu dokopali tudi Ana Bucik (22.) in Meta Hrovat (25.).

J. P.

Ofterschwang - Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin si je predčasno zagotovila že drugi kristalni globus v dveh dneh. Potem ko je včeraj potrdila velikega za skupno zmago v svetovnem pokalu, drugega doslej, se je danes dokopala še do petega malega slalomskega, konkurenco si je namreč pokorila tudi na predzadnji preizkušnji te discipline v olimpijski zimi v nemškem Ofterschwangu. Povsem gladko pa vendarle ni šlo, Švicarko Wendy Holdener, ki se je doslej že šestnajstkrat povzpela na slalomske stopničke, zmagala pa še ni, je namreč odpravila za pičlih devet stotink, medtem ko je tretjeuvrščena Švedinja Frida Hansdotter, olimpijska zmagovalka iz Pjongčanga, je zamudila že skoraj tri četrt sekunde.

V Åreju tudi Maruša Ferk

Medtem ko sta Maruša Ferk in Klara Livk ostali brez finalnega nastopa, saj sta na prvi progi obtičali na nehvaležnih 31. in 32. mestu (Maruša je trideseterico zgrešila za pičlih sedem stotink), sta se med najboljše prebili Ana Bucik in Meta Hrovat, ki pa v drugo nista bili blizu vrha. Bucikova je z 22. mestom resda potrdila nastop na zadnjem dejanju sezone v švedskem Åreju, a je pričakovala več, medtem ko se je Hrovatova, mladinska svetovna prvakinja v tej disciplini, sploh prvič v tej zimi pridružila finalistkam in bi bila lahko še precej višje, če v spodnjem delu proge ne bi storila napake, ki ji je vzela dosti časa in zagotovo tudi nekaj mest. Ferkova se je vseeno uvrstila na finale sezone, saj je zadržala mesto med 25 najboljšimi slalomistkami zime.

Ana Bucik je bila najboljša Slovenka. Foto: Matej Družnik/Delo.

IZIDI

1. (1.) Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:49,10

2. (5.) Wendy Holdener (Švi) + 0,09

3. (4.) Frida Hansdotter (Šve) 0,72

4. (6.) Petra Vlhova (Slk) 0,87

5. (2.) Katharina Gallhuber (Avs) 0,95

6. (3.) Bernadette Schild (Avs) 1,15

7. (8.) Eri Mielzynski (Kan) 1,62

7. (9.) Anna Swenn Larsson (Šve) 1,62

9. (10.) Michelle Gisin (Švi) 1,72

10. (12.) Katharina Liensberger (Avs) 1,82

22. (19.) Ana Bucik (Slo) 3,71

25. (28.) Meta Hrovat (Slo) 4,08

__________________________________

31. Maruša Ferk (Slo)

32. Klara Livk (Slo)

Dvojno slovo

Tekma pa je bila pravšnja za slovo od tekmovalnih strmin dveh uveljavljenih smučark, ki sta v minulih letih krojili vrh v tehničnih disciplinah. Najprej se je po progi v tipični slovaški opravi spustila Veronika Velez-Zuzulova, ki je v štirih sezonah svetovnega pokala končala v najboljši trojici slalomskega seštevka, malega globusa pa ni osvojila nikdar. Vpisala je pet zmag na tekmah te ravni, na velikih tekmovanjih pa po odličjih ni posegala. V nasprotju z Avstrijko Michaelo Kirchgasser, ki se je današnjega poslovilnega nastopa lotila kar v rožnatem krilu, bila pa je slalomska svetovna podprvakinja leta 2013 v Schladmingu, medtem ko je v svetovnem pokalu zmagala trikrat, tudi leta 2012 v slalomu v Kranjski Gori.

Slovo št. 1: Veronika Velez Zuzulova. Foto: Gabriele Facciotti/AP.

IZIDI PRVE PROGE

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 54,25

2. Katharina Gallhuber (Avs) + 0,30

3. Bernadette Schild (Avs) 0,39

4. Frida Hansdotter (Šve) 0,44

5. Wendy Holdener (Švi) 0,46

6. Petra Vlhova (Slk) 0,65

7. Nina Haver-Løseth (Nor) 0,86

8. Erin Mielzynski (Kan) 1,15

9. Anna Swenn Larsson (Šve) 1,28

10. Michelle Gisin (Švi) 1,31

19. Ana Bucik (Slo) 2,65

28. Meta Hrovat (Slo) 3,27

31. Maruša Ferk (Slo) 3,82

32. Klara Livk (Slo) 4,00

Slovo št. 2: Michaela Kirchgasser. Foto: Gabriele Facciotti/AP.